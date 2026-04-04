Detroit verliert mit Kasper bei den NY Rangers 1:4

Nach dem Führungstreffer von Jaroslav Chmelar (14.) erzielte der 20-jährige Gabe Perreault einen Hattrick (36., 48./PP, 59./EN). David Perron traf in der Schlussminute für die Gäste aus Detroit. Die Red Wings erreichten zuletzt im Jahr 2016 die Playoffs und sind im Osten mittendrin im engen Kampf um zwei Aufstiegstickets, in dem sechs Mannschaften nur durch zwei Punkte getrennt sind.