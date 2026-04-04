Fairplay-Szene des Tages von ÖFB-Star Gregoritsch!

Auch ohne Torerfolg hat Michael Gregoritsch heute in Deutschlands Bundesliga für große Aufregung gesorgt: Denn der ÖFB-Stürmer hat beim Duell seines FC Augsburg mit dem Hamburger SV einen Freistoß für sein Team nach vermeintlichem Foul an ihm als unberechtigt abgelehnt!
Was passiert war: Eine Offensivaktion der Gäste, die zu diesem Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit-Pause mit 1:0 in Führung lagen, hatte an der Strafraum-Grenze Gregoritsch gefunden und dieser wollte sich mit einer Drehung in eine bessere Schussposition bringen.
Freistoß für die Augsburger – oder?
Dabei kam es zu einem Fuß-Kontakt zwischen dem Österreicher und dem HSV-Akteur Fábio Vieira. Schiedsrichter Deniz Aytekin stand gut und entschied zunächst auf Freistoß für die Augsburger …
Was in der Wiederholung der TV-Bilder aber schnell zu sehen war: Gregoritsch war Vieira auf den Fuß gestiegen und dabei weggerutscht.
Während der HSVler im Anschluss sogar am Sprunggelenk behandelt werden musste, suchte Aytekin an der Outlinie das Gespräch mit Gregoritsch – und der erklärte dem Schiri dann offensichtlich, dass die Aktion kein Foul an ihm gewesen war.
„Das war ganz großes Kino!“
Was folgte: Der Freistoß wurde zurückgenommen und die HSV-Spieler klatschten beeindruckt vom Fairplay des ÖFB-Spielers bei Gregoritsch ab. Das war ganz großes Kino“, sagte Aytekin bei Sky. „Viele sagen, im Fußball gibt es keinen Respekt und keine Fairness und keine Menschlichkeit. Das war ein Musterbeispiel für gegenseitige Wertschätzung.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.