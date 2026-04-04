Fairplay-Szene des Tages von ÖFB-Star Gregoritsch!

„Das war ganz großes Kino!“

Was folgte: Der Freistoß wurde zurückgenommen und die HSV-Spieler klatschten beeindruckt vom Fairplay des ÖFB-Spielers bei Gregoritsch ab. Das war ganz großes Kino“, sagte Aytekin bei Sky. „Viele sagen, im Fußball gibt es keinen Respekt und keine Fairness und keine Menschlichkeit. Das war ein Musterbeispiel für gegenseitige Wertschätzung.“