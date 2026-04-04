Mindestens ein Toter und 47 Verletzte vor Derby

Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Behörden gehen nach vorläufigen Hinweisen von einem möglichen Gedränge unter den Fans aus, wie der Radiosender RPP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtete. Man werde die genauen Todesumstände der Person untersuchen, verkündete die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität auf der Plattform X. Außerdem seien die Behörden dabei, Aufnahmen der Überwachungskameras auszuwerten und Zeugenaussagen aufzunehmen, hieß es weiter. Laut den Angaben des Gesundheitsministers wies der Großteil der Verletzten Prellungen auf. Drei der Menschen wurden schwer verletzt.