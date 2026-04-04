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Tragödie in Peru

Mindestens ein Toter und 47 Verletzte vor Derby

Fußball International
04.04.2026 22:07
Zu einem tragischen Vorfall ist es in Peru gekommen.
Zu einem tragischen Vorfall ist es in Peru gekommen.(Bild: AFP/CONNIE FRANCE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bei einem Unglück vor einem Fußball-Derby in der peruanischen Hauptstadt Lima ist nach offiziellen Angaben mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Bei dem „bedauerlichen Vorfall“ Freitagabend (Ortszeit) seien 47 weitere Menschen verletzt worden, drei davon lebensgefährlich, sagte Gesundheitsminister Juan Carlos Velasco am Freitag vor Journalisten. 39 Menschen seien in Krankenhäuser eingeliefert worden.

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Die Feuerwehr in Lima dementierte zunächst Berichte, denen zufolge eine Tribünenmauer eingestürzt war. Die Struktur der Südtribüne im betroffenen Stadion erscheine intakt, erklärte Feuerwehrchef Marcos Pajuelo. Später wurde jedoch bestätigt, dass eine Konstruktion eingestürzt sei. Laut einem Bericht der Tageszeitung „El Comercio“ hatten sich Fans des Vereins Alianza Lima vor einem Spiel ihrer Mannschaft gegen den Club Universitario zu einer Feier im Stadion versammelt.

Staatsanwaltschaft ermittelt
Die Behörden gehen nach vorläufigen Hinweisen von einem möglichen Gedränge unter den Fans aus, wie der Radiosender RPP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtete. Man werde die genauen Todesumstände der Person untersuchen, verkündete die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität auf der Plattform X. Außerdem seien die Behörden dabei, Aufnahmen der Überwachungskameras auszuwerten und Zeugenaussagen aufzunehmen, hieß es weiter. Laut den Angaben des Gesundheitsministers wies der Großteil der Verletzten Prellungen auf. Drei der Menschen wurden schwer verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am Vortag des Spiels zwischen den rivalisierenden Fußball-Klubs Alianza Lima und Club Universitario de Deportes. Nach dem Vorfall wurde das Stadion von den Bezirksbehörden geschlossen und das Derby verlegt, wie unter anderem die Zeitung „El Comercio“ berichtete.

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