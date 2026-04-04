Aminati hat Krebs-Metastasen „in einigen Organen“

Sie bleibt kämpferisch

„Ich will weiterleben“, zeigte sich Aminati trotzdem kämpferisch – auch für ihre dreijährige Tochter Charly Malika. „Es ist für mich unvorstellbar, dass ich sie nicht aufwachsen sehe“, erklärte sie. Wie weit der Kampfgeist der Designerin und Influencerin geht, zeigt, dass sie fest daran glaubt, auch noch ihre Enkelkinder kennenlernen zu können.