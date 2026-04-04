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Neue Sorge um Patrice

Aminati hat Krebs-Metastasen „in einigen Organen“

Stars & Society
04.04.2026 21:53
Die Influencerin und Designerin Patrice Aminati
Die Influencerin und Designerin Patrice Aminati(Bild: APA-Images / Action Press / AEDT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seit mehr als drei Jahren kämpft die Designerin und Influencerin Patrice Aminati gegen Schwarzen Hautkrebs. Nach außen zeigt sich die 30-Jährige trotz der Diagnose oft positiv, aber jetzt ging sie mit einer traurigen Nachricht an die Öffentlichkeit – Metastasen haben in mehreren Organen gestreut.

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Sie habe „gestern“ (am Donnerstag, 2. April) einen Anruf bekommen, erzählte Aminati im SWR-Format „Nachtcafé“, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Darin sei ihr gesagt worden, dass Metastaen „in einigen Organen gestreut“ hätten. Die 30-Jährige blieb aber optimistisch und nannte diese Diagnose eine „schlechte Phase“. Eine vollständige Heilung ist allerdings ausgeschlossen, wie sie in der Vergangenheit schon klargestellt hat.

Sie bleibt kämpferisch
„Ich will weiterleben“, zeigte sich Aminati trotzdem kämpferisch – auch für ihre dreijährige Tochter Charly Malika. „Es ist für mich unvorstellbar, dass ich sie nicht aufwachsen sehe“, erklärte sie. Wie weit der Kampfgeist der Designerin und Influencerin geht, zeigt, dass sie fest daran glaubt, auch noch ihre Enkelkinder kennenlernen zu können. 

Charly Malika wisse über den Krebs nur „so viel wie nötig“, erzählte Aminati. Wenn es ihr einmal nicht so gut gehe und die Kraft ausgehe, sage sie ihrer Tochter einfach, dass die Mama „ein bisschen müde“ sei.

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Von Daniel Aminati getrennt
Im Dezember hatte Aminati die Trennung von ihrem Ehemann bekannt gegeben, dem Fernsehmoderator Daniel Aminati (52). Sie wünsche sich nun, dass sie von einer Paarbeziehung zu einer liebevollen Elternbeziehung zu ihrer gemeinsamen dreijährigen Tochter kommen.

Schwarzer Hautkrebs kann nach Angaben des Klinikums Dortmund aus einem Leberfleck oder aus gesunder Haut entstehen. Das Risiko steigt demnach durch schwere Sonnenbrände in der Kindheit oder durch Solarium-Besuche. Regelmäßige Hautkrebsvorsorgeuntersuchungen werden empfohlen.

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