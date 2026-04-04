Wie Graz-Goalie Wieser nun zum Helden werden kann

Stammgoalie Lagace ist verletzt – schlägt nun die große Stunde von Nico Wieser? Der treue Ersatz-Tormann der Graz99ers springt bereits am Sonntag, beim wohl entscheidenden Eishockey-Semifinalspiel in Fehervar, in die Bresche. Wie wird er den Super-Goalie aus Kanada ersetzen können?
Als nach dem dritten Semifinalspiel gegen Fehervar die Sorgenfalten bei den 99ers groß waren, weil Stammgoalie Lagace mit einer Adduktorenverletzung raus musste und lange auszufallen drohte, traf die „Krone“ Teamchef Roger Bader und fragte: Wie würden Sie nach dem Ausfall des Super-Goalies reagieren? Die kurze Antwort: „Auf Nico Wieser vertrauen. Der ist ein Super-Ersatz!“
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