Wie Graz-Goalie Wieser nun zum Helden werden kann

Als nach dem dritten Semifinalspiel gegen Fehervar die Sorgenfalten bei den 99ers groß waren, weil Stammgoalie Lagace mit einer Adduktorenverletzung raus musste und lange auszufallen drohte, traf die „Krone“ Teamchef Roger Bader und fragte: Wie würden Sie nach dem Ausfall des Super-Goalies reagieren? Die kurze Antwort: „Auf Nico Wieser vertrauen. Der ist ein Super-Ersatz!“