Wilde Fan-Ausschreitungen bei Dynamo gegen Hertha!

Erschütternde Szenen beim deutschen Zweitliga-Duell von Dynamo Dresden und Hertha BSC: Knapp 20 Minuten nach Anpfiff der Schlagerpartie ist es sowohl auf den Rängen als auch auf dem Rasen zu schlimmen Ausschreitungen von vorgeblichen „Fans“ gekommen!
Auslöser der Randale dürfte die von hämischen Gesängen begleitete Verbrennung einer Hertha-Fahne durch die Hardcore-Anhänger der Dresdner in deren Fan-Block gewesen sein. Denn das wiederum sorgte bei den Gäste-Fans aus Berlin für erheblichen Unmut, was sie offensichtlich mit dem Werfen bzw. Abschießen von Pyrotechnik u.a. in Zuschauerbereiche mit „normalen“ Dynamo-Zuschauern beantworten zu müssen glaubten.
„Auge um Auge“?
Gemäß dem Motto „Auge um Auge“ sahen sich nun wieder die Dynamo-Hooligans in der Pflicht – und sie stürmten aus ihrem Fan-Block quer über das ganze Feld, um sich vor dem Auswärtsblock der Berliner drohend aufzubauen. Nach kurzen Scharmützeln – und dennoch einer gefühlten Ewigkeit – marschierte dann endlich die Polizei mit Dutzenden Einsatzkräften auf und vertrieb die Dresdner wieder in ihren Block.
Beinahe unglaublich: Nach nur rund 20-minütiger Unterbrechung wurde das Spiel im Rudolf-Harbig-Stadionschließlich fortgesetzt ...
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