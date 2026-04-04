Wilde Fan-Ausschreitungen bei Dynamo gegen Hertha!

„Auge um Auge“?

Gemäß dem Motto „Auge um Auge“ sahen sich nun wieder die Dynamo-Hooligans in der Pflicht – und sie stürmten aus ihrem Fan-Block quer über das ganze Feld, um sich vor dem Auswärtsblock der Berliner drohend aufzubauen. Nach kurzen Scharmützeln – und dennoch einer gefühlten Ewigkeit – marschierte dann endlich die Polizei mit Dutzenden Einsatzkräften auf und vertrieb die Dresdner wieder in ihren Block.