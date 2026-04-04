Herbert Haupt und seine drei Auferstehungen

Dann sitzt mir der Mann mit dem zerfurchten Gesicht und einem schelmischen Lächeln bei Kaffee und Kuchen gegenüber. Er ist 78 und sieht frisch aus. Erstaunlich bei seiner Unglücks- und Krankheitsgeschichte. Diese liest sich eher wie das Drehbuch zu Kinofilmen wie „Unbreakable“, wo Bruce Willis als einziger ein Zugsunglück überlebt oder „I am Legend“, da spielt Will Smith den letzten Überlebenden nach einer weltweiten Pandemie.