Illegale Migration und Grenzkontrollen im Fokus

Abnahme von 35 Prozent

„Die illegale Migration nahm zwischen Juli 2024 und Juni 2025 in Europa um 35 Prozent ab. Auf der Westbalkan-Route ist in den vergangenen drei Jahren ein Minus von 95 Prozent bemerkbar. Das ist vor allem für das Burgenland sehr wichtig“, erklärte Brunner. Diese Entwicklung stimme ihn zuversichtlich, betonte der EU-Kommissar.