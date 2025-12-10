Verschüttetes Wasser im Kofferraum stoppt E-Auto

Kleine Ursache – großer Schaden: Ein im Kofferraum umgefallener Wasserkanister hat ein teures US-Elektroauto lahmgelegt. Grund: Ein Teil der Elektronik an dem Lucid Air wurde zerstört. Unterm Strich: viel Aufwand und 15.000 Dollar Schaden. Plus Transportkosten.
So fein sind die Unterschiede. Wenn in China ein Sack Reis umfällt, interessiert das niemanden. Fällt in den USA ein Kanister Wasser um, verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Dazu braucht es nur social media, in dem Fall die Plattform Reddit.
Dort hat ein Mann sein Leid geklagt: Nach dem Einkauf in einem Biosupermarkt hat er einen wiederbefüllbaren Fünf-Gallonen-Kanister Wasser (entspricht knapp 19 Liter) im Kofferraum verstaut. Der ist dann beim Überfahren eines fetten Schlagloches umgefallen und (zumindest teilweise) ausgelaufen.
Die Folge: Fehlermeldungen, Warnleuchten, Notlaufmodus. Nach Anhalten und Neustart verharrte der Antrieb in Parkstellung. Zu dem Zeitpunkt lag der Verdacht nahe, dass das Wasser die Ursache sein konnte – sicher war das nicht. Denn die elektrisch verriegelte Heckklappe verweigerte ebenfalls den Dienst.
An dieser Stelle sei angemerkt, dass der Wagen erst ein paar Wochen alt war und im Kofferraum sicher noch keine Nassreinigung notwendig war. Der Wert des Wagens ist unbekannt (abgesehen davon, dass es ein Leasingfahrzeug ist), die Preisliste reicht in den USA je nach Version von 70.000 bis 250.000 Dollar.
Nach einer wahren Odyssee (nachzulesen im Originalbeitrag) landete das Auto beim Lucid-Service. Die dort zunächst geschätzten Reparaturkosten von 1000 Dollar schienen vergleichsweise harmlos, doch bei genauerer Betrachtung stellte sich heraus, dass der Kostenvoranschlag knapp 15.000 Dollar ausmacht. Auf dem Betrag dürfte der Fahrer nun sitzen bleiben – weder Hersteller noch Versicherung will den Schaden übernehmen.
Elektroautos sind gemeinhin relativ unempfindlich gegen Wasserdurchfahrten und können auch im strömenden Regen geladen werden. Von außen ist Wasser also offenbar keine Gefahr – im Inneren hingegen schon. Behältnisse also besser zweimal kontrollieren!
