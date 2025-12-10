Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ikone ist zurück“

Ex-UFC-Sternchen zieht sich für den Playboy aus

Sport-Mix
10.12.2025 16:12
Paige VanZant ziert das Cover des schwedischen Playboys.
Paige VanZant ziert das Cover des schwedischen Playboys.(Bild: Instagram/paigevanzant)

„Die globale Ikone ist zurück – und diesmal ziert sie das Cover von Playboy Schweden mit ihrem bisher eindrucksvollsten Shooting. Mutig, selbstbewusst, nicht aufzuhalten“, kündigte die schwedische Ausgabe des Playboys die Zusammenarbeit mit Paige VanZant an.

0 Kommentare

Bis 2020 war die US-Amerikanerin in der UFC ins Oktagon gestiegen, ehe sie sich anderen Kampfsportarten wie Bare-Knuckle-Boxen, PowerSlap oder Wrestling widmete.

Lesen Sie auch:
Paige VanZant
So viel verdient einstiger UFC-Star bei OnlyFans
22.10.2025

„Nicht mehr auf einen einzigen Titel beschränkt“
Abseits des Sports verdient VanZant mit ihrem OnlyFans-Account gutes Geld. Zu ihrem Playboy-Shooting meinte die 31-Jährige: „Ich befinde mich in einem Lebensabschnitt, in dem ich selbst entscheiden kann – meine Kreativität, meine Weiblichkeit, meine Stärke, meinen Spaß. Ich bin nicht mehr auf einen einzigen Titel beschränkt.“

Paige VanZant am Cover des schwedischen Playboys.
Paige VanZant am Cover des schwedischen Playboys.(Bild: Instagram/playboymagsweden)

Der Playboy stehe für Freiheit, Selbstvertrauen und Selbstbestimmung über die eigene Sexualität. „Ich habe jahrelang meine Härte unter Beweis gestellt. In diesem Feature geht es darum, meine feminine, selbstbewusste, verspielte und absolut souveräne Seite zu zeigen“, so Van Zant.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
165.051 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
145.891 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
144.865 mal gelesen
Mehr Sport-Mix
„Ikone ist zurück“
Ex-UFC-Sternchen zieht sich für den Playboy aus
Nur mit Muskelkraft
Spektakulär! Rad-Team lässt Segelflieger abheben
Teams noch offen
NFL kehrt 2026 und 2028 nach München zurück
Gesamtweltcupsiegerin
Downhill-Weltmeisterin Höll für Laureus nominiert
Alle jagen Littler
Mensur Suljovic startet am Montag in die Darts-WM

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf