Ex-UFC-Sternchen zieht sich für den Playboy aus

„Die globale Ikone ist zurück – und diesmal ziert sie das Cover von Playboy Schweden mit ihrem bisher eindrucksvollsten Shooting. Mutig, selbstbewusst, nicht aufzuhalten“, kündigte die schwedische Ausgabe des Playboys die Zusammenarbeit mit Paige VanZant an.
Bis 2020 war die US-Amerikanerin in der UFC ins Oktagon gestiegen, ehe sie sich anderen Kampfsportarten wie Bare-Knuckle-Boxen, PowerSlap oder Wrestling widmete.
„Nicht mehr auf einen einzigen Titel beschränkt“
Abseits des Sports verdient VanZant mit ihrem OnlyFans-Account gutes Geld. Zu ihrem Playboy-Shooting meinte die 31-Jährige: „Ich befinde mich in einem Lebensabschnitt, in dem ich selbst entscheiden kann – meine Kreativität, meine Weiblichkeit, meine Stärke, meinen Spaß. Ich bin nicht mehr auf einen einzigen Titel beschränkt.“
Der Playboy stehe für Freiheit, Selbstvertrauen und Selbstbestimmung über die eigene Sexualität. „Ich habe jahrelang meine Härte unter Beweis gestellt. In diesem Feature geht es darum, meine feminine, selbstbewusste, verspielte und absolut souveräne Seite zu zeigen“, so Van Zant.
