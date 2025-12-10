Billig-Modekette NKD wird an Mr Price verkauft

Die Aktionärinnen und Aktionäre zeigten sich jedoch skeptisch, sowohl in Bezug auf den Preis als auch das Wagnis einer Expansion nach Europa. „So gut wie alle Einzelhändler, die das gemacht haben, sind mit eingezogenem Schwanz wieder zurückgekommen“, sagte Casparus Treurnicht, Portfolio-Manager von Gryphon Asset Management – einem Betrieb, der sich auf das Wachstum und die Verbesserung von Wettbewerbspositionen von mittelständischen Unternehmen spezialisiert hat. Mr Price habe gemessen am Gewinn von NKD zu viel bezahlt. Laut Berichten hatte sich auch die polnisch-britische Bekleidungskette Pepco für den Diskonter interessiert.