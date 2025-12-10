Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für 500 Millionen Euro

Billig-Modekette NKD wird an Mr Price verkauft

Wirtschaft
10.12.2025 17:09
Der südafrikanische Modehändler Mr Price kauft die Kette NKD.
Der südafrikanische Modehändler Mr Price kauft die Kette NKD.(Bild: JK-stock.adobe.com)

Die Billig-Modekette NKD wird an den südafrikanischen Modehändler Mr Price verkauft – und zwar für fast 500 Millionen Euro. „Nachdem wir das NKD-Team getroffen hatten, war klar, dass das das richtige Übernahmeziel war“, sagte Mr-Price-Chef Mark Blair am Mittwoch.

0 Kommentare

Die Aktionärinnen und Aktionäre zeigten sich jedoch skeptisch, sowohl in Bezug auf den Preis als auch das Wagnis einer Expansion nach Europa. „So gut wie alle Einzelhändler, die das gemacht haben, sind mit eingezogenem Schwanz wieder zurückgekommen“, sagte Casparus Treurnicht, Portfolio-Manager von Gryphon Asset Management – einem Betrieb, der sich auf das Wachstum und die Verbesserung von Wettbewerbspositionen von mittelständischen Unternehmen spezialisiert hat. Mr Price habe gemessen am Gewinn von NKD zu viel bezahlt. Laut Berichten hatte sich auch die polnisch-britische Bekleidungskette Pepco für den Diskonter interessiert.

Mr Price hat bisher 3100 Filialen, nun kommen ungefähr 2100 NKD-Märkte in Deutschland, Österreich, Italien sowie in vier osteuropäischen Ländern hinzu. Die Billig-Modekette hat laut eigenen Angaben mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mr Price hatte sich vor dem Kauf aus Nigeria, Australien und Polen zurückgezogen.

Lesen Sie auch:
Der polnische Diskonter Pepco schickt seine Österreich-Tochter in Insolvenz.
Abzug aus Österreich
Diskontriese Pepco schließt: 680 Jobs betroffen
21.02.2024
NKD, Action & Co.
Welche Billiganbieter in Österreich boomen
02.06.2024

„Sie wissen genau, wer ihre Kunden sind und wie man sie am besten bedient“, sagte der Mr Price-Chef über NKD. Das Management des Diskonters erhofft sich von dem neuen Eigentümer unter anderem einen Ausbau der Filialen. „Gemeinsam mit unserem neuen Eigentümer, der aus dem Handel kommt und unsere Branche versteht, werden wir unsere Wachstumspläne konsequent umsetzen“, sagte NKD-Geschäftsführer Alexander Schmökel.

TDR Capital, an den die Kette 2019 verkauft worden war, nutzte nun die Gelegenheit zum Ausstieg. Der Finanzinvestor hatte in den vergangenen Jahren vor allem in digitale Infrastruktur und eine bessere Nutzung von Daten investiert, um Angebot und Nachfrage zu steuern.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
165.051 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
145.891 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
144.865 mal gelesen
Mehr Wirtschaft
Für 500 Millionen Euro
Billig-Modekette NKD wird an Mr Price verkauft
„Krone“-Gastkommentar
Nettozahler Nr. 1
Tresor-Prozess
15 Monate Haft für Benko, Gattin freigesprochen!
Krone Plus Logo
Umweltschutz-Alarm
Windräder: EU plant Eingriff in Bundesländer-Recht
Krone Plus Logo
„Krone“-Analyse
Stiller Riese: Der Mythos vom schwachen Europa
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf