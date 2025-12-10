Billig-Modekette NKD wird an Mr Price verkauft

Die Billig-Modekette NKD wird an den südafrikanischen Modehändler Mr Price verkauft – und zwar für fast 500 Millionen Euro. „Nachdem wir das NKD-Team getroffen hatten, war klar, dass das das richtige Übernahmeziel war“, sagte Mr-Price-Chef Mark Blair am Mittwoch.
Die Aktionärinnen und Aktionäre zeigten sich jedoch skeptisch, sowohl in Bezug auf den Preis als auch das Wagnis einer Expansion nach Europa. „So gut wie alle Einzelhändler, die das gemacht haben, sind mit eingezogenem Schwanz wieder zurückgekommen“, sagte Casparus Treurnicht, Portfolio-Manager von Gryphon Asset Management – einem Betrieb, der sich auf das Wachstum und die Verbesserung von Wettbewerbspositionen von mittelständischen Unternehmen spezialisiert hat. Mr Price habe gemessen am Gewinn von NKD zu viel bezahlt. Laut Berichten hatte sich auch die polnisch-britische Bekleidungskette Pepco für den Diskonter interessiert.
Mr Price hat bisher 3100 Filialen, nun kommen ungefähr 2100 NKD-Märkte in Deutschland, Österreich, Italien sowie in vier osteuropäischen Ländern hinzu. Die Billig-Modekette hat laut eigenen Angaben mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mr Price hatte sich vor dem Kauf aus Nigeria, Australien und Polen zurückgezogen.
„Sie wissen genau, wer ihre Kunden sind und wie man sie am besten bedient“, sagte der Mr Price-Chef über NKD. Das Management des Diskonters erhofft sich von dem neuen Eigentümer unter anderem einen Ausbau der Filialen. „Gemeinsam mit unserem neuen Eigentümer, der aus dem Handel kommt und unsere Branche versteht, werden wir unsere Wachstumspläne konsequent umsetzen“, sagte NKD-Geschäftsführer Alexander Schmökel.
TDR Capital, an den die Kette 2019 verkauft worden war, nutzte nun die Gelegenheit zum Ausstieg. Der Finanzinvestor hatte in den vergangenen Jahren vor allem in digitale Infrastruktur und eine bessere Nutzung von Daten investiert, um Angebot und Nachfrage zu steuern.
