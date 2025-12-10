Vorarlbergs Krebs-Daten liegen nun auch online vor

Daten in Dashboard neu erfasst

Diese Inzidenz- und Mortalitätsdaten liegen – zusammengefasst für alle Karzinomarten – unter dem EU-Durchschnitt. Ausreißer sind Melanome: Diese Krebsart wird in Vorarlberg häufiger diagnostiziert als im EU-Schnitt, die Mortalitätsrate liegt allerdings niedriger. Das gleiche Bild zeigt sich bei Frauen und dem Lungenkarzinom: höhere Diagnosezahlen, aber niedrigere Mortalität. Das trifft zudem auch auf HNO-Tumore, Hodentumore und Prostatakarzinome bei Männern zu. In dem aktuellen Bericht wird auch das Überleben mit Krebs thematisiert: Die Überlebensraten (über fünf Jahre) sind bei den häufigsten Krebsarten vergleichsweise hoch und liegen über dem EU-Durchschnitt. Das unterstreiche die große Bedeutung einer gut abgestimmten Nachsorge, erklärt Clemens. Die Daten des Vorarlberger Krebsregisters stehen ab jetzt dem Gesundheitspersonal auch über ein interaktives Dashboard zur Verfügung. So können Ärzte etwa in Aufklärungsgesprächen direkt auf Patientenfragen reagieren und einfacher auf fachlich relevante Informationen mit regionalen Besonderheiten zugreifen.