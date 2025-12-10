Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt Weltkulturerbe

Pizza, Pasta & Co.: UNESCO ehrt italienische Küche

Kultur
10.12.2025 17:56
Der italienische Lebensstil ist weit über die Grenzen unseres Nachbarn bekannt – nun wird er ...
Der italienische Lebensstil ist weit über die Grenzen unseres Nachbarn bekannt – nun wird er sogar von der UNESCO geehrt.(Bild: FornStudio - stock.adobe.com)

Italienisches essen ist jetzt offiziell Kulturerbe der Menschheit: Die UNESCO hat die italienische Küche in ihre Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Damit reiht sich die Gastronomie des Landes neben der französischen Gourmetküche ein – und sorgt in Rom für Begeisterung bei Politik und Tourismus.

0 Kommentare

„Die italienische Küche ist unser eindrucksvollster Botschafter“, erklärte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in einer Videobotschaft. „Sie begleitet den Tourismus, bereichert das kulturelle Angebot Italiens und verkündet weltweit den Wunsch, an vielen Orten präsent zu sein, die Italien zu einer Gemeinschaft machen.“ Meloni dankte allen Italienern im In- und Ausland für ihr Engagement, die kulinarische Tradition lebendig zu halten.

„Volk, das sein Wissen bewahrt“
Auch Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida würdigte die Entscheidung: „Es ist die Geschichte eines Volkes, das sein Wissen bewahrt und es von Generation zu Generation in Spitzenleistung verwandelt hat.“ Die Anerkennung soll nicht nur das nationale Selbstbewusstsein stärken, sondern auch den Wert italienischer Produkte, Regionen und Produktionsketten erhöhen.

Pfeiler für den Tourismus
Tourismusministerin Daniela Santanchè hob die wirtschaftliche Dimension hervor: „Die kulinarische Tradition ist lebendig und authentisch geblieben, weil wir den Wissenstransfer praktischer und handwerklicher Fähigkeiten zwischen den Generationen gesichert haben – vom häuslichen Kochen bis zur gehobenen Gastronomie.“

Die italienische Gastronomie ist bereits ein zentraler Pfeiler der Tourismusindustrie und erzielte 2024 einen Umsatz von über 40 Milliarden Euro, ein Plus von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Lesen Sie auch:
Wenn die Sonne auf die Felsen brennt, wirkt Matera wie aus einer anderen Zeit. Die Sassi ...
Apulien & Basilikata
Wo Süditalien mit dem Herzen spricht
04.09.2025
„Gastfreundschaft“
Lampedusa soll UNESCO-Kulturerbe werden
26.08.2025
Bald Weltkulturerbe?
Schweizer machen beim Jodeln einen Alleingang
09.12.2025

Weitere Kulturgüter aufgenommen
Neben der italienischen Küche wurden auch andere Kulturgüter neu in die UNESCO-Liste aufgenommen: der venezolanische Tanz Joropo und das hinduistische Lichterfest Diwali. Ein Komitee berät in Neu-Delhi noch über weitere Anträge, darunter das Schweizer Jodeln und das Weben von Saris in Bangladesch.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fund in Äthiopien
3,4 Mio. Jahre alt: Neuer Menschenvorfahr entdeckt
So präsentiert sich das Spektakel von der internationalen Raumstation aus.
Flackern über Amerika
US-Astronautin filmt Polarlichter aus dem Weltraum
Objekt 3I/ATLAS
„Alien-Technologie“ oder Komet? Die NASA klärt auf
800 Meter pro Tag!
Antarktis-Gletscher verliert Eis in Rekordtempo
Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
165.605 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
148.282 mal gelesen
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
147.248 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Mehr Kultur
Jetzt Weltkulturerbe
Pizza, Pasta & Co.: UNESCO ehrt italienische Küche
Wiener als Champions
Theatersport: Vierter Sieg für „Die Dritten“
Buchwelt unter Schock
Sophie Kinsella (55) tot: Millionen Leser trauern
Live in der Stadthalle
Rod Stewart: Zwischen Rockstar und Rotzpippen
Wer zieht großes Los?
Picasso für nur 100 Euro? Jeder kann mitmachen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf