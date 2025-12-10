E-Bikes gestohlen: Kriminaltourist verurteilt

Ungar wollte sich der Festnahme entziehen

Zur Erklärung: Der Mann, unterwegs auf einem gestohlenen Fahrrad samt Anhänger, hatte damals versucht, sich der Festnahme zu entziehen. Als sich ihm ein Polizist in den Weg stellte, trat der Ungar erst recht in die Pedale. Was den Uniformierten zu einem Sprung auf die Seite zwang. In der Hoffnung, den Dieb aufzuhalten, gelang es dem Polizisten, sich noch kurz an den „Kiki“ zu hängen. Doch selbst diese „Stunteinlage“ konnte den Flüchtenden nicht stoppen.

Vor Gericht gab sich der Angeklagte betont reuig und erklärte, im Auftrag eines Landsmannes nach Vorarlberg gekommen zu sein, um Fahrräder zu stehlen. Dafür habe er 1000 Euro von seinem Auftraggeber, der im Übrigen strafrechtlich gesondert verfolgt wird, bekommen. „Es tut mir wirklich sehr leid, dass ich Ihnen so viel Kopfzerbrechen gemacht habe“, lässt der Angeklagte den Schöffensenat wissen.