Hilferufe aus Klinik über fehlende Anästhesisten

Ärztemangel und bundesweite Reform der Notarztausbildung fördern immer mehr Krisen zu Tage: In Waidhofen an der Ybbs (Niederösterreich) könne man 2026 den Betrieb nicht mehr mit Notarztstützpunkt aufrechterhalten, heißt es aus gut informierten „Krone“-Quellen. Dort schlägt man sogar vor, den Notarztstützpunkt nicht mehr mit Ärzten des Spitals zu besetzen!