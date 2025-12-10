Nettozahler Nr. 1

Dieses klare Bild unseres finanziellen EU-Debakels verdanken wir dem Institut der Deutschen Wirtschaft (IW). Dessen Experten haben nun die Geldflüsse des 800-Mrd.-Euro-Programms „NextGenerationEU“ offengelegt. Jedes EU-Land ist zur Rückzahlung ab 2028 verpflichtet. Dieses Schuldenprojekt läuft aber außerhalb des EU-Budgets. Deshalb scheint Österreich 2024 offiziell mit nur 854 Millionen Euro als Nettozahler auf, während die intransparenten Milliarden-Schulden des Programms unser tatsächliches Defizit auf das Dreifache anschwellen lassen. Als würde unser Land nicht in einer Krise stecken. Als hätte Österreich nicht ohnehin zu hohe Schulden.