Zustellerin: „Gott sei Dank richtig entschieden“

Der Brand im Landecker Ortsteil Öd brach gegen 2.45 Uhr aus – just zu der Zeit, in der Helga Ehrhart ihre übliche Runde dreht und in der Gegend die Zeitungen ausliefert. „Ich habe eine gute Nase“, sagt die 66-Jährige der „Krone“, „schon als ich den Block betreten habe, habe ich mir gedacht, dass es hier brennen muss.“