Nachts Brand bemerkt

Zustellerin: „Gott sei Dank richtig entschieden“

Tirol
10.12.2025 18:00
Die Feuerwehr stand mit Atemschutz im Einsatz und traf in der Wohnung, in der der Brand ...
Die Feuerwehr stand mit Atemschutz im Einsatz und traf in der Wohnung, in der der Brand entstanden war, zwei Bewohner, die das Feuer selbst löschen konnten.(Bild: ZOOM Tirol)

Unter anderem mit der „Krone“ war Helga Ehrhart Mittwochfrüh in Landeck unterwegs, als sie Feuer in einem Mehrparteienhaus bemerkte und Alarm schlug. Die Feuerwehr entdeckte daraufhin – wie berichtet – zwei leicht verletzte Senioren (79 und 90). Die Zustellerin ist froh, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort war.

Der Brand im Landecker Ortsteil Öd brach gegen 2.45 Uhr aus – just zu der Zeit, in der Helga Ehrhart ihre übliche Runde dreht und in der Gegend die Zeitungen ausliefert. „Ich habe eine gute Nase“, sagt die 66-Jährige der „Krone“, „schon als ich den Block betreten habe, habe ich mir gedacht, dass es hier brennen muss.“

