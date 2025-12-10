Vorteilswelt
Legende ledert

„Salah? Er hat den Verstand eines Maikäfers“

Premier League
10.12.2025 16:40
Arne Slot und Mohamed Salah: ziemlich beste Feinde?
Arne Slot und Mohamed Salah: ziemlich beste Feinde?(Bild: AFP)

Zwar konnte Liverpool am Dienstag in der Champions League einen glücklichen 1:0-Sieg bei Inter feiern, doch der Zoff zwischen Mohamed Salah und Trainer Arne Slot beschäftigt den Klub immer noch. Nun hat eine echte Fußball-Legende und Slot-Landsmann Klartext gesprochen. „Er hat den Verstand eines Maikäfers“, ledert Marco van Basten gegen Salah.

0 Kommentare

„Letztes Jahr war Salah sehr gut, aber diese Saison ist er nicht gut. Er war in den letzten Monaten einfach schlecht“, so Van Basten in einem Interview mit dem niederländischen TV-Sender Ziggo Sport. Slot sei „immer ehrlich und direkt“ gewesen. Wenn ein Spieler wie Salah nun so beleidigt reagiert, spreche das dafür, dass er „den Verstand eines Maikäfers“ habe.

Marco van Basten
Marco van Basten(Bild: GEPA)

Der ägyptische Goalgetter habe unangemessen reagiert, während Liverpool-Coach Slot „nichts Unkluges“ gesagt habe, sagte Van Basten, der Europameister von 1988 und Weltfußballer von 1992.

Lesen Sie auch:
Liverpool-Coach Arne Slot
Salah vor dem Aus?
Slot bricht Schweigen: „Ich habe keine Ahnung“
08.12.2025
Nach Frust-Interview
Ärger um Salah: Liverpool zieht Konsequenzen!
08.12.2025
Liverpool-Abschied?
Salah rechnet knallhart ab: „Kein Verhältnis mehr“
07.12.2025

Salah schimpft über Verein und Trainer
Weil er am Wochenende in der Premier League gegen Leeds (3:3) nur auf der Bank schmorte, ging Salah nach dem Match Klub und Trainer in der Mixed Zone frontal an. „Ich bin sehr enttäuscht, ich habe über die Jahre so viel für diesen Verein geleistet, besonders in der letzten Saison. Es scheint, als hätte mich der Verein fallen gelassen“, so Salah gegenüber Medienvertretern.

Mohamed Salah
Mohamed Salah(Bild: AFP/OLI SCARFF)

„Jemand will, dass ich die ganze Schuld auf mich nehme. Der Verein hat mir im Sommer viel versprochen. Jetzt sitze ich auf der Bank, also kann ich sagen, dass sie diese Versprechen nicht gehalten haben.“ Zu Trainer Slot habe er „früher ein gutes Verhältnis“ gehabt, „jetzt haben wir kein Verhältnis mehr und ich weiß nicht, warum“.

