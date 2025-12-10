„Salah? Er hat den Verstand eines Maikäfers“

Salah schimpft über Verein und Trainer

Weil er am Wochenende in der Premier League gegen Leeds (3:3) nur auf der Bank schmorte, ging Salah nach dem Match Klub und Trainer in der Mixed Zone frontal an. „Ich bin sehr enttäuscht, ich habe über die Jahre so viel für diesen Verein geleistet, besonders in der letzten Saison. Es scheint, als hätte mich der Verein fallen gelassen“, so Salah gegenüber Medienvertretern.