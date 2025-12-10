Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Szenen wie aus einem Actionfilm – nur dass sie sich in der Realität auf einer viel befahrenen Autobahn in Florida abgespielt haben. Ein Kleinflugzeug verlor am frühen Montagabend plötzlich an Höhe, krachte während einer Notlandung direkt auf ein fahrendes Auto und löste damit einen spektakulären Verkehrsunfall aus – der wie durch ein Wunder keine Schwerverletzten forderte.
Am 8. Dezember musste der Pilot einer kleinen zweimotorigen Maschine wegen technischer Probleme eine sofortige Notlandung auf der Interstate 95 in Brevard County einleiten. Dabei setzte die „fixed-wing multi-engine aircraft“ gegen 17.45 Uhr in der Südspur auf – genau auf dem Dach eines 2023er Toyota Camry.
Funken sprühen, Teile splittern
Aufnahmen aus dem Fahrzeug dahinter zeigen den dramatischen Moment: Die Maschine stürzt nahezu senkrecht auf die Fahrbahn, trifft das Auto von hinten, springt kurz auf dessen Dach auf und kracht schließlich leicht versetzt neben dem Wagen auf den Asphalt. Funken sprühen, Teile splittern – und dennoch endet der Unfall glimpflich.
Die 57-jährige Fahrerin des Camry wurde laut Florida Highway Patrol mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 27-jährige Pilot aus Orlando und sein gleichaltriger Passagier aus Temple Terrance blieben unverletzt und warteten am Unfallort auf die Behörden.
„Dann schlug das Rad direkt hinten auf Auto“
Mehrere Zeugen erlebten den Vorfall aus nächster Nähe. „Wir haben einfach gesehen, wie dieses Flugzeug aus dem Himmel fiel“, berichtete Augenzeuge Jim Coffey gegenüber Spectrum News 13. Sein Wagen entging der Kollision nur um Sekunden. Sein Sohn Peter schilderte: „Ich dachte, es schafft vielleicht noch auszuweichen – aber dann schlug das Rad direkt hinten auf dem Auto ein.“
Fotos vom Unfallort zeigen ein schwer beschädigtes Heck des Toyota sowie das Flugzeug, dessen Nase und Fahrwerksrad abgerissen wurden. Die Federal Aviation Administration (FAA) hat die Ermittlungen zur Notlandung übernommen, während die Florida Highway Patrol den Verkehrsunfall untersucht.
