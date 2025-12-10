Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto

Szenen wie aus einem Actionfilm – nur dass sie sich in der Realität auf einer viel befahrenen Autobahn in Florida abgespielt haben. Ein Kleinflugzeug verlor am frühen Montagabend plötzlich an Höhe, krachte während einer Notlandung direkt auf ein fahrendes Auto und löste damit einen spektakulären Verkehrsunfall aus – der wie durch ein Wunder keine Schwerverletzten forderte.