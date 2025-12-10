Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erlitt Hirnblutung

„Miss Jamaica“ kämpft nach Sturz um ihr Leben

Society International
10.12.2025 16:31
Gabrielle Henry kämpft drei Wochen nach ihrem Sturz von der „Miss Universe“-Bühne um ihr Leben.
Gabrielle Henry kämpft drei Wochen nach ihrem Sturz von der „Miss Universe“-Bühne um ihr Leben.(Bild: AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA)

Der 19. November ist für „Miss Jamaica“ Gabrielle Henry (28) zu einem Schicksalstag geworden. Sie stürzte von der Bühne der „Miss Universe“-Wahlen und verletzte sich dabei so schwer, dass sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Drei Wochen später gibt es noch kaum Zeichen der Besserung. Henry könnte ihr Leben lang ein Pflegefall bleiben ...

0 Kommentare

Der verheerende Sturz passierte am 19. November im Halbfinale der „Miss Universe“-Wahlen in Bangkok. Wie berichtet, stürzte die 28-jährige „Miss Jamaica“ plötzlich von der Bühne und schlug hart auf. Sie wurde am Veranstaltungsort medizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Wettbewerb ging weiter, zur „Miss Universe“ wurde schließlich Fátima Bosch aus Mexiko gewählt.

Zunächst war noch von keinen Brüchen und Zeichen der Erholung bei Gabrielle Henry die Rede. Tatsächlich dürften die Folgen des Sturzes aber schlimmer sein, als zunächst angenommen wurde. „Sie wurde sofort auf die Intensivstation in Bangkok eingeliefert, wo sie weiterhin in kritischem Zustand unter ständiger neurologischer Überwachung steht und 24-stündige fachärztliche Betreuung benötigt“, teilten die Miss Universe Organization (MUO) und die Familie der Verunglückten jetzt in einem gemeinsamen Statement mit.

Hier sehen Sie das Statement von der MUO:

Bewusstseinsverlust und Verletzungen im Gesicht
Beim Aufprall sei ein Blutgefäß im Kopf geplatzt, was zu einer Hirnblutung geführt habe. Dabei sei es zu (...) Bewusstseinsverlust, einem Bruch, Gesichtsverletzungen und weiteren erheblichen Verletzungen gekommen, heißt es in dem Statement weiter. Der Zustand von Henry, die ausgebildete Augenärztin ist, ist sehr ernst. Sie müsse momentan rund um die Uhr betreut werden.

Die Familie bedanke sich bei der „Miss Universe“-Gemeinschaft und allen Unterstützerinnen und Unterstützern weltweit, hieß es weiter.

Lesen Sie auch:
Miss-Universe-Wahl
Schock: Miss Jamaica nach Auftritt im Krankenhaus
21.11.2025

Die Prognose sei ungewiss, aber es sei nicht auszuschließen, dass die junge Frau ihr Leben lang ein Pflegefall bleiben werde. Die MUO hat laut eigener Aussage sämtliche Krankenhaus-, Behandlungs- und Rehabilitationskosten in Thailand übernommen, auch Rechnungen für die Unterbringung und Versorgung von Henrys Mutter und ihrer Schwester wurden beglichen. Demnächst soll „Miss Jamaica“ in ein Krankenhaus in ihr Herkunftsland verlegt werden, Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegepersonal sollen den Flug begleiten.

Die MUO kündigte an, den Rücktransport und alle zukünftigen weiteren Behandlungen von Gabrielle Henry zu zahlen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
165.051 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
145.891 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
144.865 mal gelesen
Mehr Society International
Erlitt Hirnblutung
„Miss Jamaica“ kämpft nach Sturz um ihr Leben
Sex-Ärger!
Russell Crowes Wut-Abrechnung mit „Gladiator II“
Buchwelt unter Schock
Sophie Kinsella (55) tot: Millionen Leser trauern
Herzzereißend
Sharon Osbourne: Das waren Ozzys letzte Worte
„GNTM 21“-Dreh in L.A.
Heidi Klum im supersexy Transparent-Look am Set
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf