„Miss Jamaica“ kämpft nach Sturz um ihr Leben

Der 19. November ist für „Miss Jamaica“ Gabrielle Henry (28) zu einem Schicksalstag geworden. Sie stürzte von der Bühne der „Miss Universe“-Wahlen und verletzte sich dabei so schwer, dass sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Drei Wochen später gibt es noch kaum Zeichen der Besserung. Henry könnte ihr Leben lang ein Pflegefall bleiben ...
Der verheerende Sturz passierte am 19. November im Halbfinale der „Miss Universe“-Wahlen in Bangkok. Wie berichtet, stürzte die 28-jährige „Miss Jamaica“ plötzlich von der Bühne und schlug hart auf. Sie wurde am Veranstaltungsort medizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Wettbewerb ging weiter, zur „Miss Universe“ wurde schließlich Fátima Bosch aus Mexiko gewählt.
Zunächst war noch von keinen Brüchen und Zeichen der Erholung bei Gabrielle Henry die Rede. Tatsächlich dürften die Folgen des Sturzes aber schlimmer sein, als zunächst angenommen wurde. „Sie wurde sofort auf die Intensivstation in Bangkok eingeliefert, wo sie weiterhin in kritischem Zustand unter ständiger neurologischer Überwachung steht und 24-stündige fachärztliche Betreuung benötigt“, teilten die Miss Universe Organization (MUO) und die Familie der Verunglückten jetzt in einem gemeinsamen Statement mit.
Hier sehen Sie das Statement von der MUO:
Bewusstseinsverlust und Verletzungen im Gesicht
Beim Aufprall sei ein Blutgefäß im Kopf geplatzt, was zu einer Hirnblutung geführt habe. Dabei sei es zu (...) Bewusstseinsverlust, einem Bruch, Gesichtsverletzungen und weiteren erheblichen Verletzungen gekommen, heißt es in dem Statement weiter. Der Zustand von Henry, die ausgebildete Augenärztin ist, ist sehr ernst. Sie müsse momentan rund um die Uhr betreut werden.
Die Familie bedanke sich bei der „Miss Universe“-Gemeinschaft und allen Unterstützerinnen und Unterstützern weltweit, hieß es weiter.
Die Prognose sei ungewiss, aber es sei nicht auszuschließen, dass die junge Frau ihr Leben lang ein Pflegefall bleiben werde. Die MUO hat laut eigener Aussage sämtliche Krankenhaus-, Behandlungs- und Rehabilitationskosten in Thailand übernommen, auch Rechnungen für die Unterbringung und Versorgung von Henrys Mutter und ihrer Schwester wurden beglichen. Demnächst soll „Miss Jamaica“ in ein Krankenhaus in ihr Herkunftsland verlegt werden, Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegepersonal sollen den Flug begleiten.
Die MUO kündigte an, den Rücktransport und alle zukünftigen weiteren Behandlungen von Gabrielle Henry zu zahlen.
