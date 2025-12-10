„Miss Jamaica“ kämpft nach Sturz um ihr Leben

Zunächst war noch von keinen Brüchen und Zeichen der Erholung bei Gabrielle Henry die Rede. Tatsächlich dürften die Folgen des Sturzes aber schlimmer sein, als zunächst angenommen wurde. „Sie wurde sofort auf die Intensivstation in Bangkok eingeliefert, wo sie weiterhin in kritischem Zustand unter ständiger neurologischer Überwachung steht und 24-stündige fachärztliche Betreuung benötigt“, teilten die Miss Universe Organization (MUO) und die Familie der Verunglückten jetzt in einem gemeinsamen Statement mit.



Hier sehen Sie das Statement von der MUO: