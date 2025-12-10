Junge Steirer widmen ein ganzes Jahr der Umwelt

Für Raphael Hohl ist jeder Tag anders. „Am häufigsten kommt es vor, dass ich Videos drehe und dann schneide“, sagt der 18-jährige Grazer. Von September bis Juni leistet er gerade ein freiwilliges Umweltjahr im Nationalpark Gesäuse und hilft in der Kommunikationsabteilung. „Ein Wehrdienst kam für mich nicht infrage, und auch mit den klassischen Zivildienst-Stellen wäre ich nicht zufrieden gewesen.“