Hohe Nachfrage

Junge Steirer widmen ein ganzes Jahr der Umwelt

Steiermark
10.12.2025 18:00
Raphael Hohl ist einer von zwei jungen Männern, die im Nationalpark Gesäuse gerade ein ...
Raphael Hohl ist einer von zwei jungen Männern, die im Nationalpark Gesäuse gerade ein freiwilliges Umweltjahr machen.(Bild: ANDREAS HOLLINGER)

Statt zum Bundesheer oder zum Zivildienst zieht es immer mehr junge Steirer in die Natur: 15 junge Menschen machen aktuell ein sogenanntes Freiwilliges Umweltjahr. Die Stellen sind heiß begehrt – und die Bewerbungsphase für das nächste Jahr hat gerade eben gestartet.

Für Raphael Hohl ist jeder Tag anders. „Am häufigsten kommt es vor, dass ich Videos drehe und dann schneide“, sagt der 18-jährige Grazer. Von September bis Juni leistet er gerade ein freiwilliges Umweltjahr im Nationalpark Gesäuse und hilft in der Kommunikationsabteilung. „Ein Wehrdienst kam für mich nicht infrage, und auch mit den klassischen Zivildienst-Stellen wäre ich nicht zufrieden gewesen.“

Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
Loading
Folgen Sie uns auf