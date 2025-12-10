Junge Steirer widmen ein ganzes Jahr der Umwelt

„Arnie“ spielt in Graz immer die Hauptrolle
Belgrad-Star am Feld
Statt zum Bundesheer oder zum Zivildienst zieht es immer mehr junge Steirer in die Natur: 15 junge Menschen machen aktuell ein sogenanntes Freiwilliges Umweltjahr. Die Stellen sind heiß begehrt – und die Bewerbungsphase für das nächste Jahr hat gerade eben gestartet.
Für Raphael Hohl ist jeder Tag anders. „Am häufigsten kommt es vor, dass ich Videos drehe und dann schneide“, sagt der 18-jährige Grazer. Von September bis Juni leistet er gerade ein freiwilliges Umweltjahr im Nationalpark Gesäuse und hilft in der Kommunikationsabteilung. „Ein Wehrdienst kam für mich nicht infrage, und auch mit den klassischen Zivildienst-Stellen wäre ich nicht zufrieden gewesen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.