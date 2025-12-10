So viel zahlt Dänemark für Spiralen-Skandal

Die Entschädigungen betragen jeweils 300.000 dänische Kronen (umgerechnet mehr als 40.000 Euro) und können ab April 2026 beantragt werden. Anspruch haben jene Mädchen und Frauen, denen zwischen 1960 und 1991 ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung Spiralen eingesetzt wurden. Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hatte sich im September auf einer Zeremonie auf Grönland offiziell im Namen des dänischen Staats entschuldigt. Das dänische Ministerium sprach jetzt von „einem dunklen Kapitel in der gemeinsamen Geschichte Dänemarks und Grönlands“.