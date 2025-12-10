Verdacht auf Mordversuch nach Messer-Angriff

Blaulicht und Polizei-Sirene am Dienstag kurz vor Mitternacht vor dem Salzburger Hauptbahnhof: Drei Männer – ein Österreicher (33), ein Bayer (29) und ein Algerier (27) – gerieten in einen handfesten und blutigen Streit. Dabei zückte der 27-Jährige ein Messer mit zehn Zentimeter Klingenlänge und verletzte seine beiden Kontrahenten. Der 33-Jährige erlitt Schnittverletzungen an seiner Hand, der 29-Jährige Stich- und Schnittverletzungen im Bereich der Beine, berichtet die Exekutive auf Nachfrage.