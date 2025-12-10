Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Montforthaus Feldkirch

20.500 Euro Miete für Maturaball „nicht zu teuer“

Politik
10.12.2025 16:15
Das Montforthaus in Feldkirch
Das Montforthaus in Feldkirch(Bild: Petra Rainer)

Das finanziell seit Jahren defizitär arbeitende Feldkircher Montforthaus sah sich in der jüngeren Vergangenheit immer wieder der Kritik ausgesetzt, dass die Mieten viel zu teuer seien – was viele Schulen davon abhalten würde, ihren Maturaball dort abzuhalten. Die Verantwortlichen wehren sich nun.

0 Kommentare

In den vergangenen Tagen seien mehrfach „unzutreffende Informationen über die Preisgestaltung und Leistungen des Montforthauses Feldkirch im Zusammenhang mit Maturabällen“ verbreitet worden, heißt es in einer Presseaussendung der Stadt.

Fakt sei, dass es für Maturabälle spezielle Angebotsmodelle gebe, die preislich – abhängig von Veranstaltungsgröße und -dauer – zwischen 16.200 und 20.500 Euro netto liegen würden. Diese Pakete seien auf die jeweiligen Bedürfnisse der Maturanten zugeschnitten und würden umfangreiche Rabattierungen beinhalten.

Lesen Sie auch:
Das Montforthaus in Feldkirch.
Führungswechsel
Neue Leitung für das Montforthaus Feldkirch
28.11.2025
Mangelnde Rentabilität
Restaurant im Montforthaus schließt mit Jahresende
08.10.2025
Millionengrab
Montforthaus wird zum Fass ohne Boden
30.09.2025

Bis zu 34 Mitarbeiter im Einsatz
Zum Leistungskatalog zählten unter anderem vorbereitende Gespräche, technische Planungen in den Bereichen Licht, Video und Ton, alle Auf- und Abbauten, die Generalprobe, Mietkosten, Mobiliar, Betriebskosten, Technik samt Personal, Sicherheitsdienste, Reinigung sowie die umfassende Betreuung durch die Projektleitung – bis zu 34 Mitarbeiter müssten für so eine Veranstaltung abgestellt werden. Dem nicht genug, stehe den Feldkircher Schulen auch noch das Alte Hallenbad zu vergünstigten Konditionen als After-Party-Location zur Verfügung.

Zitat Icon

Die Rückmeldungen der Schulen zeigen, dass das Montforthaus ein verlässlicher Partner für Maturanten ist und hochwertige Veranstaltungen ermöglicht.

Manfred Rädler, Bürgermeister von Feldkirch

Nur für große Klassen erschwinglich
Nicht abgedeckt sind freilich Zusatzleistungen wie Bands, DJs, Fotoboxen, Fotografen, Videofilmer, Dekoration, Showeinlagen sowie etwaige Sonderwünsche – mit dem Ergebnis, dass die tatsächlichen Kosten für die Maturaklassen in der Regel noch weit höher liegen und gerade für kleinere Klassen oft unerschwinglich sind. Das gilt allerdings auch für das Festspielhaus in Bregenz, die einzige mit dem Montforthaus vergleichbare Veranstaltungsstätte in Vorarlberg.

„Verlässlicher Partner der Maturanten“
Feldkirchs Bürgermeister Manfred Rädler will jedenfalls betont wissen, dass die im Montforthaus abgehaltenen Maturabälle durchwegs mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen hätten. Mehr noch: „Die Rückmeldungen der Schulen zeigen, dass das Montforthaus ein verlässlicher Partner für Maturanten ist und hochwertige Veranstaltungen ermöglicht. Besonders erfreulich ist der Umstand, dass sich heuer erstmals eine Schule ausdrücklich aufgrund der Attraktivität des Hauses, der persönlichen Betreuung und des überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnisses für das Montforthaus entschieden hat.“

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 10°
Symbol heiter
Bludenz
1° / 7°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
3° / 9°
Symbol heiter
Feldkirch
-1° / 10°
Symbol heiter

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
165.051 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
145.891 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
144.865 mal gelesen
Mehr Politik
Positive Trends
Vorarlbergs Krebs-Daten liegen nun auch online vor
Budgetdebatte:
Zwischen Eigenlob und vernichtender Kritik
Montforthaus Feldkirch
20.500 Euro Miete für Maturaball „nicht zu teuer“
Super-G-Überraschung
Mit nächstem Topergebnis zurück in den Weltcup
Wegen Sparplänen
Sozialeinrichtungen warnen vor Leistungseinbußen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf