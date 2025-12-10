20.500 Euro Miete für Maturaball „nicht zu teuer“

Das finanziell seit Jahren defizitär arbeitende Feldkircher Montforthaus sah sich in der jüngeren Vergangenheit immer wieder der Kritik ausgesetzt, dass die Mieten viel zu teuer seien – was viele Schulen davon abhalten würde, ihren Maturaball dort abzuhalten. Die Verantwortlichen wehren sich nun.
In den vergangenen Tagen seien mehrfach „unzutreffende Informationen über die Preisgestaltung und Leistungen des Montforthauses Feldkirch im Zusammenhang mit Maturabällen“ verbreitet worden, heißt es in einer Presseaussendung der Stadt.
Fakt sei, dass es für Maturabälle spezielle Angebotsmodelle gebe, die preislich – abhängig von Veranstaltungsgröße und -dauer – zwischen 16.200 und 20.500 Euro netto liegen würden. Diese Pakete seien auf die jeweiligen Bedürfnisse der Maturanten zugeschnitten und würden umfangreiche Rabattierungen beinhalten.
Bis zu 34 Mitarbeiter im Einsatz
Zum Leistungskatalog zählten unter anderem vorbereitende Gespräche, technische Planungen in den Bereichen Licht, Video und Ton, alle Auf- und Abbauten, die Generalprobe, Mietkosten, Mobiliar, Betriebskosten, Technik samt Personal, Sicherheitsdienste, Reinigung sowie die umfassende Betreuung durch die Projektleitung – bis zu 34 Mitarbeiter müssten für so eine Veranstaltung abgestellt werden. Dem nicht genug, stehe den Feldkircher Schulen auch noch das Alte Hallenbad zu vergünstigten Konditionen als After-Party-Location zur Verfügung.
Die Rückmeldungen der Schulen zeigen, dass das Montforthaus ein verlässlicher Partner für Maturanten ist und hochwertige Veranstaltungen ermöglicht.
Manfred Rädler, Bürgermeister von Feldkirch
Nur für große Klassen erschwinglich
Nicht abgedeckt sind freilich Zusatzleistungen wie Bands, DJs, Fotoboxen, Fotografen, Videofilmer, Dekoration, Showeinlagen sowie etwaige Sonderwünsche – mit dem Ergebnis, dass die tatsächlichen Kosten für die Maturaklassen in der Regel noch weit höher liegen und gerade für kleinere Klassen oft unerschwinglich sind. Das gilt allerdings auch für das Festspielhaus in Bregenz, die einzige mit dem Montforthaus vergleichbare Veranstaltungsstätte in Vorarlberg.
„Verlässlicher Partner der Maturanten“
Feldkirchs Bürgermeister Manfred Rädler will jedenfalls betont wissen, dass die im Montforthaus abgehaltenen Maturabälle durchwegs mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen hätten. Mehr noch: „Die Rückmeldungen der Schulen zeigen, dass das Montforthaus ein verlässlicher Partner für Maturanten ist und hochwertige Veranstaltungen ermöglicht. Besonders erfreulich ist der Umstand, dass sich heuer erstmals eine Schule ausdrücklich aufgrund der Attraktivität des Hauses, der persönlichen Betreuung und des überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnisses für das Montforthaus entschieden hat.“
