20.500 Euro Miete für Maturaball „nicht zu teuer“

Nur für große Klassen erschwinglich

Nicht abgedeckt sind freilich Zusatzleistungen wie Bands, DJs, Fotoboxen, Fotografen, Videofilmer, Dekoration, Showeinlagen sowie etwaige Sonderwünsche – mit dem Ergebnis, dass die tatsächlichen Kosten für die Maturaklassen in der Regel noch weit höher liegen und gerade für kleinere Klassen oft unerschwinglich sind. Das gilt allerdings auch für das Festspielhaus in Bregenz, die einzige mit dem Montforthaus vergleichbare Veranstaltungsstätte in Vorarlberg.