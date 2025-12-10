Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Monogamie-Ranking

So treu sind wir im Vergleich zu Biber, Affe & Co.

Wissenschaft
10.12.2025 17:07
Der Mensch belegt Platz sieben bei dem Treue-Ranking.
Der Mensch belegt Platz sieben bei dem Treue-Ranking.(Bild: LuckyBusiness)

Mit der großen Liebe bis ans Lebensende glücklich werden – diesen Traum haben viele Menschen. In der Realität ist das aber oft nicht so einfach mit der Monogamie, 100-prozentige Treue schafft nur die Kalifornische Maus. Der Mensch reiht sich in puncto Monogamie zwischen Biber und Weißhandgibbon ein.

0 Kommentare

Wie treu ist der Mensch im Vergleich zu Tieren? Dieser Frage ging Evolutionsanthropologe Mark Dyble auf den Grund. Er untersuchte 35 Säugetierarten, darunter der Mensch. Von den 35 Arten waren nur elf monogam, der Mensch gehört dazu. Einen Platz auf dem Stockerl holten wir uns aber nicht: Wir landen auf dem siebten Platz des Rankings.

Der Forscher von der Cambridge University untersuchte den Anteil der Halb- und Vollgeschwister bei den einzelnen Spezies. Er sagt: Wenn der Anteil an Vollgeschwistern höher ist, sind die Eltern treuer und leben eher monogam. Wenn jemand hingegen viele Halbgeschwister hat, wechseln die Eltern ihre Partner häufiger.

Wir Menschen sind treuer als Weißhandgibbons.
Wir Menschen sind treuer als Weißhandgibbons.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Der Biber ist aber treuer als wir.
Der Biber ist aber treuer als wir.(Bild: APA/Felix Heyder)

Die Kalifornische Maus führt das Treue-Ranking an, der Anteil an Vollgeschwistern liegt bei 100 Prozent, beim Afrikanischen Windhund sind es 85 Prozent und beim Damara-Graumull knapp 80 Prozent. Im Vergleich sehr niedrig ist die Zahl beim Menschen: rund 66 Prozent. Damit liegt der Mensch zwischen dem Eurasischen Biber (73 Prozent) und dem Weißhandgibbon (knapp 64 Prozent).

Lesen Sie auch:
Der Kleinparadiesvogel (Paradisaea mino) kommt ausschließlich auf Neuguinea vor.
Strenge Partnerwahl
Paradiesvögel verlangen für Sex „höchstes Tempo“
30.09.2025
Hygiene im Urwald
Schimpansen putzen sich nach dem Sex mit Blättern
15.05.2025

Am wenigsten treu sind Tiere wie der Große Tümmler (vier Prozent) oder der Orca (drei Prozent) und Makaken-Arten (ein bis zwei Prozent). Das Schlusslicht bildet das Soayschaf. Beim verwilderten Hausschaf liegt der Anteil der Vollgeschwister bei unter einem Prozent – Vollgeschwister sind also äußerst selten, zeigt die Studie, die in dem Fachmagazin „Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences“ erschienen ist.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fund in Äthiopien
3,4 Mio. Jahre alt: Neuer Menschenvorfahr entdeckt
So präsentiert sich das Spektakel von der internationalen Raumstation aus.
Flackern über Amerika
US-Astronautin filmt Polarlichter aus dem Weltraum
Objekt 3I/ATLAS
„Alien-Technologie“ oder Komet? Die NASA klärt auf
800 Meter pro Tag!
Antarktis-Gletscher verliert Eis in Rekordtempo
Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
165.051 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
145.891 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
144.865 mal gelesen
Mehr Wissenschaft
Monogamie-Ranking
So treu sind wir im Vergleich zu Biber, Affe & Co.
Nach schweren Zweifeln
Brisante Glyphosat-Studie nach 25 Jahren gekippt
Sensationeller Fund
Tausende Dino-Spuren auf Feld in Bolivien entdeckt
Krone Plus Logo
Fake-Songs & KI-Bands
So revolutioniert die KI das globale Musikgeschäft
30% weniger Salz
Ein Wurstbrot, das um ein Drittel gesünder ist
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf