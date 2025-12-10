So treu sind wir im Vergleich zu Biber, Affe & Co.

Am wenigsten treu sind Tiere wie der Große Tümmler (vier Prozent) oder der Orca (drei Prozent) und Makaken-Arten (ein bis zwei Prozent). Das Schlusslicht bildet das Soayschaf. Beim verwilderten Hausschaf liegt der Anteil der Vollgeschwister bei unter einem Prozent – Vollgeschwister sind also äußerst selten, zeigt die Studie, die in dem Fachmagazin „Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences“ erschienen ist.