So treu sind wir im Vergleich zu Biber, Affe & Co.

Mit der großen Liebe bis ans Lebensende glücklich werden – diesen Traum haben viele Menschen. In der Realität ist das aber oft nicht so einfach mit der Monogamie, 100-prozentige Treue schafft nur die Kalifornische Maus. Der Mensch reiht sich in puncto Monogamie zwischen Biber und Weißhandgibbon ein.
Wie treu ist der Mensch im Vergleich zu Tieren? Dieser Frage ging Evolutionsanthropologe Mark Dyble auf den Grund. Er untersuchte 35 Säugetierarten, darunter der Mensch. Von den 35 Arten waren nur elf monogam, der Mensch gehört dazu. Einen Platz auf dem Stockerl holten wir uns aber nicht: Wir landen auf dem siebten Platz des Rankings.
Der Forscher von der Cambridge University untersuchte den Anteil der Halb- und Vollgeschwister bei den einzelnen Spezies. Er sagt: Wenn der Anteil an Vollgeschwistern höher ist, sind die Eltern treuer und leben eher monogam. Wenn jemand hingegen viele Halbgeschwister hat, wechseln die Eltern ihre Partner häufiger.
Die Kalifornische Maus führt das Treue-Ranking an, der Anteil an Vollgeschwistern liegt bei 100 Prozent, beim Afrikanischen Windhund sind es 85 Prozent und beim Damara-Graumull knapp 80 Prozent. Im Vergleich sehr niedrig ist die Zahl beim Menschen: rund 66 Prozent. Damit liegt der Mensch zwischen dem Eurasischen Biber (73 Prozent) und dem Weißhandgibbon (knapp 64 Prozent).
Am wenigsten treu sind Tiere wie der Große Tümmler (vier Prozent) oder der Orca (drei Prozent) und Makaken-Arten (ein bis zwei Prozent). Das Schlusslicht bildet das Soayschaf. Beim verwilderten Hausschaf liegt der Anteil der Vollgeschwister bei unter einem Prozent – Vollgeschwister sind also äußerst selten, zeigt die Studie, die in dem Fachmagazin „Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences“ erschienen ist.
