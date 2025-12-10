Wegen Israel: Nächstes Land stoppt ESC-Teilnahme

Die Anmeldefrist für den ESC in Wien endete am Mittwoch, dem 10. Dezember. ORF-Chef Roland Weißmann zeigte sich zuversichtlich, dass man noch das eine oder andere Land umstimmen könne. Finanzielle Einbußen durch die Rückzüge seien laut Weißmann nicht zu erwarten, da die endgültige Anzahl der Teilnehmer keinen Einfluss auf das Produktionsbudget des ORF oder den Beitrag der EBU habe.