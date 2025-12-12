Papst Leo für die Holzkrippe? „Warte nur darauf!“

Gehören handgeschnitzte Holzkrippen zum alten Eisen? Mitnichten! Ein Wiener Brüderpaar mit Wurzeln im Grödnertal lässt die Tradition hochleben – freilich in „neuem“ Gewand. Weshalb sich neben Elefanten und Minions (!) bald auch Papstfiguren zum Christkind in den Stall gesellen könnten.