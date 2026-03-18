Schweinskopf vor Tür: Große Sorge und Bestürzung

Knapp eine Woche, nachdem einer muslimischen Familie ein Schweinskopf vor die Tür gelegt wurde, ist die Betroffenheit weiter groß. „Das hat uns sehr schockiert und damit haben wir nicht gerechnet“, sagt etwa Metin Doganer vom Vorstand der Haller Zweigstelle der türkisch-islamischen Union (ATIB). In der Sozial- und Kulturorganisation habe man von ähnlichen Fällen bisher nur gehört, „in Hall hatten wir so etwas noch nicht“.