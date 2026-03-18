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„Schokoholic“: Ein Traum der Schokokuchen!

Rezept der Woche
18.03.2026 15:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tanja ist ein „Schokoholic“. Gemeinsam mit Dampfgarexpertin Angelika Patak, gibt es heute einen schnellen Schokokuchen mit Lebkuchengewürz auf einem glänzenden Spiegel aus frischem Orangensaft.

Schokokuchen, Orangenspiegel
Zutaten: 170g grob gehackte dunkle Schokolade, 280g Butter, 90g Mehl, 6 Eier, Gewürze nach Belieben (Zimt, Lebkuchengewürz, Kardamom etc.)170g ZuckerOrangen, Vanilleschote

(Bild: krone.tv)

Die Schokolade und die Butter langsam über Wasserbad schmelzen. Die Schüssel sollte das Wasser nicht berühren. Erst mit dem Umrühren beginnen, wenn beide Zutaten geschmolzen sind, sonst könnte die Masse leicht klumpig werden. Anschließend den Zucker unterrühren und die Eier nach und nach locker untermengen. Die Masse nicht zu viel rühren, da sie sonst zu fest wird. Jetzt das Mehl vorsichtig einsieben und unterheben. Die Masse in gefettete, ausgezuckerte Förmchen füllen. Die Förmchen kurz im Gefrierschrank überkühlen. Die Schokoküchlein bei 200°C mit Heißluft 25% Dampfsättigung, etwa 15 min. backen.
Den frisch gepressten Orangensaft mit Vanille und Zucker abschmecken, einkochen und ev. mit Maisstärke binden. 

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