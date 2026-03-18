Iranische Teamspielerinnen in Heimat zurückgekehrt

Nach dem Wirbel um ihren stillen Protest beim Asien Cup sind die iranischen Fußball-Teamspielerinnen in ihrem Heimatland angekommen. Die Spielerinnen und Mitglieder des Trainerstabs seien über einen Grenzübergang in der Osttürkei in iranisches Staatsgebiet eingereist, berichtete die Nachrichtenagentur Fars.
Die Spielerinnen waren zuvor am Istanbuler Flughafen gelandet und machten sich über Land auf den Weg in den Iran. Der Luftraum über dem Iran ist wegen des Kriegs gesperrt.
Bei Nationalhymne geschwiegen
Die Hauptstadt Teheran liegt mehr als 2.000 Kilometer von Istanbul entfernt. In der vergangenen Woche hatten die Spielerinnen beim ersten Gruppenspiel in Australien während der Nationalhymne geschwiegen – im Iran wurde das als Zeichen gegen die Führung in Teheran gewertet. Staatsmedien bezeichneten sie später als „Verräterinnen“, auch wenn die Spielerinnen bei den folgenden Partien wieder mitsangen und salutierten.
Drohen nun Konsequenzen?
Ursprünglich hatten sieben Fußballerinnen nach dem Aus bei dem Turnier Asyl in Australien beantragt. Fünf zogen den Antrag später zurück. Beobachter befürchten, dass den Frauen im Iran schlimme Konsequenzen drohen könnten – oder, dass ihre Familien unter Druck geraten, falls sie nicht zurückkehren sollten.
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