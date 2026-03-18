Iranische Teamspielerinnen in Heimat zurückgekehrt

Bei Nationalhymne geschwiegen

Die Hauptstadt Teheran liegt mehr als 2.000 Kilometer von Istanbul entfernt. In der vergangenen Woche hatten die Spielerinnen beim ersten Gruppenspiel in Australien während der Nationalhymne geschwiegen – im Iran wurde das als Zeichen gegen die Führung in Teheran gewertet. Staatsmedien bezeichneten sie später als „Verräterinnen“, auch wenn die Spielerinnen bei den folgenden Partien wieder mitsangen und salutierten.