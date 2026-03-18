Wildkamera und Abdrücke zeigen Bär in Pfunds

Aufgrund von Wildkameraaufnahmen sowie mittels Spuren im Schnee wurde in den vergangenen Tagen mehrfach die Präsenz eines Bären im Gemeindegebiet von Pfunds nachgewiesen – wie bereits im Vorjahr.
Bereits im vergangenen Jahr konnte im Tiroler Oberland die Präsenz von mindestens einem Bärenindividuum bestätigt werden. Ob es sich bei dem nun nachgewiesenen Bären um dasselbe Tier handelt, ist vorerst noch unklar.
Auch in den vergangenen Jahren konnte die Präsenz von Bären in Tirol bereits Anfang bis Mitte März nachgewiesen werden. Der Zeitpunkt des aktuellen Falls wird daher nicht als ungewöhnlich eingeschätzt.
Kein Hinweis auf Annäherung an Siedlungen
Alle einlangenden Meldungen und Nachweise werden überprüft und haben bislang keine Hinweise darauf ergeben, dass sich ein Bär Menschen oder dem Siedlungsraum gezielt nähert.
Das Land Tirol appelliert weiterhin an die Bevölkerung, Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch über das Sichtungsformular auf der Website des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden.
Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung ist Bildmaterial. Weitere Informationen finden sich unter www.tirol.gv.at/baer_wolf_luchs.
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