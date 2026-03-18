Mateschitz-Herzdamen arbeiten zusammen an Projekt

Kürzertreten? Von wegen! Den Kampf gegen Querschnittslähmung gibt Anita Gerhardter, Mama von Mark Mateschitz, nicht auf. Obwohl sie das operative Geschäft der Wings-for-Life-Stiftung als Geschäftsführerin verlassen hat, setzt sie sich in ihrer neuen Funktion als Vorstandsvorsitzende weiterhin für die Rückenmarksforschung ein. Die 60-Jährige will auch heuer am 10. Mai wieder zusammen mit Hunderttausenden Läufern beim Wings-for-Life-World-Run an den Start gehen.