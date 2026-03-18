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Swarovski & Gerhardter

Mateschitz-Herzdamen arbeiten zusammen an Projekt

Salzburg
18.03.2026 18:00
Victoria Swarovski geht heuer gemeinsam mit ihrer Schwiegermama in spe beim ...
Victoria Swarovski geht heuer gemeinsam mit ihrer Schwiegermama in spe beim Wings-for-Life-Worldrun an den Start.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Zusammenhalt kann Berge versetzen. Seit Jahren kämpft Anita Gerhardter, Mama von Mark Mateschitz, mit der Wings-for-Life-Stiftung gegen Querschnittslähmung. Hunderttausende Läufer weltweit tragen beim jährlichen, weltweiten Worldrun ihren Teil dazu bei. Heuer wird auch Schwiegertochter in spe, Victoria Swarovski, in Wien mit an den Start gehen.

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Kürzertreten? Von wegen! Den Kampf gegen Querschnittslähmung gibt Anita Gerhardter, Mama von Mark Mateschitz, nicht auf. Obwohl sie das operative Geschäft der Wings-for-Life-Stiftung als Geschäftsführerin verlassen hat, setzt sie sich in ihrer neuen Funktion als Vorstandsvorsitzende weiterhin für die Rückenmarksforschung ein. Die 60-Jährige will auch heuer am 10. Mai wieder zusammen mit Hunderttausenden Läufern beim Wings-for-Life-World-Run an den Start gehen. 

Zum 13. Mal findet der Charity-Lauf 2026 statt. Weltweit starten Profi- und Hobby-Läufer parallel zeitgleich via App, um Kilometer für den guten Zweck zu absolvieren. 344 Projekte in der Rückenmarksforschung hat die Stiftung in den vergangenen drei Jahren unterstützt. 60,5 Millionen Euro konnte Wings for Life seit Beginn im Jahr 2014 sammeln.

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Zwei Tage später großer Auftritt beim Songcontest
Genug ist es aber freilich nie, denn: „Mein großes Ziel sind 400.000 World-Run-Teilnehmer“, sagt Anita Gerhardter. Tatkräftige Unterstützung bekommt die 60-Jährige heuer auch von ihrer Schwiegertochter in spe – Victoria Swarovski. Die Moderatorin will mit ihrer Schwiegermama in spe gemeinsam in Wien an dem Lauf teilnehmen. Nur zwei Tage später steht Victoria Swarovski dann als Moderatorin beim diesjährigen Eurovision Song Contest auf der Bühne. 

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