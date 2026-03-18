Russischer Archäologe wird an Ukraine ausgeliefert

Die ukrainische Staatsanwaltschaft verdächtigt ihn der vorsätzlichen, rechtswidrigen, teilweisen Zerstörung einer Kulturstätte. Der Schaden wird auf rund vier Millionen Euro geschätzt. Außerdem wird ihm vorgeworfen, Ausgrabungen ohne Genehmigung durchgeführt zu haben. In dem Fall geht es um die Stätte Myrmekion, eine antike griechische Kolonie, die im 6. Jahrhundert vor Christus gegründet wurde.