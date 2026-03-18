König Frederik rührt Mary in Australien zu Tränen

Was als offizieller Staatsbesuch begann, entwickelt sich gerade zu einem echten Liebes-Märchen: König Frederik X. und Königin Mary von Dänemark zeigen sich in Australien so verliebt wie selten zuvor – die Bilder wirken wie von einer zweiten Hochzeitsreise!
Der emotionale Höhepunkt: Beim Staatsbankett in Canberra wandte sich Frederik, der sich im Jahr 2000 in einer Bar in Sydney in die damalige Mary Donaldson verliebt hat, mit einer rührenden Liebeserklärung an seine Frau.
„Mut, dein geliebtes Zuhause zu verlassen“
„Australien hat für mich einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, seit ich diese Bar betreten und mich in einem Gespräch verloren habe, das kein Ende nahm. Mary, du hattest den Mut, dein geliebtes Zuhause zu verlassen und mit mir ein neues Leben zu beginnen, so weit weg wie nur möglich. Dafür werde ich dir immer dankbar sein.“
Das dänische Königshaus teilte Bilder des Staatsbanketts, zu dem die Königin in einer zartblauen Robe erschien, auf Instagram:
Australien „zweite Heimat“
Der 57‑Jährige bezeichnete Australien als seine „zweite Heimat“. „Ob wir nun Verwandte besuchen oder einen neuen Bundesstaat erkunden – jedes Mal spüren wir dieselbe Begeisterung und fühlen uns sofort heimisch“, sagte König Frederik. „Dass wir nun erstmals als Königspaar hierherkommen, ändert daran nichts, auch wenn es natürlich etwas mehr Organisation verlangt.“
Beobachter berichteten: Die Königin kämpfte mit den Tränen. Ein Moment, der um die Welt geht – und zeigt, wie eng das Paar wirklich verbunden ist.
„Wer ist der Bursche neben Mary?“
Am Mittwoch sorgte der König bei einer Ansprache im Botanischen Garten in Melbourne erneut für entzückte Seufzer, als er sich an ihre erste gemeinsame offizielle Australienreise, ein Jahr nach ihrer Hochzeit, erinnerte.
Damals habe er in der Menschenmenge einen kleinen Buben gehört, der seine Mutter gefragt habe: „Mami, Mami, wer ist der Bursche neben Mary? Ich vermute, in den Augen der Australier werde ich immer derjenige sein, der neben Mary steht, und das ist völlig in Ordnung. Ich nehme das sehr als Kompliment.“
Wie frisch verliebt
Doch nicht nur die liebevollen Worte sorgen für Schlagzeilen. Auch die aktuellen Bilder aus Australien sprechen eine klare Sprache:
Innige Blicke, Arme um die Taille – Frederik und Mary wirken wie frisch verliebt.
Australien – der Ort ihrer Liebe
Kein Wunder, dass diese Reise so emotional ist: Australien ist der Ort, an dem ihre Geschichte begann. Während der Olympische Sommerspiele 2000 trafen sich der damalige Kronprinz und Mary ganz zufällig im Slip Inn.
Aus einem Gespräch wurde Liebe – und aus Liebe ein Leben: Mary gab später ihre Heimat auf, zog nach Kopenhagen und wurde schließlich Königin von Dänemark.
Mehr als ein Staatsbesuch
Die Reise führte das Paar quer durch das Land – von Sydney über Canberra bis nach Melbourne. Offizielle Termine, Gespräche mit indigenen Gemeinschaften und politische Treffen stehen auf dem Programm.
Doch zwischen all den Verpflichtungen wird klar: Diese Reise ist für Frederik und Mary zutiefst persönlich. Sie kehren zurück an die Orte ihrer Vergangenheit – und erleben ihre Geschichte noch einmal neu.
Als letzte Station ihrer Reise ist in Besuch in Hobart geplant, der Heimatstadt der Königin in Tasmanien.
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