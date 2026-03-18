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Zweite Flitterwochen

König Frederik rührt Mary in Australien zu Tränen

Royals
18.03.2026 17:00
Verliebte Blicke im Botanischen Garten in Melbourne – die Australienreise des dänischen ...
Verliebte Blicke im Botanischen Garten in Melbourne – die Australienreise des dänischen Königspaares wirkt wie zweite Flitterwochen.(Bild: AFP/JESSE THOMPSON)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Was als offizieller Staatsbesuch begann, entwickelt sich gerade zu einem echten Liebes-Märchen: König Frederik X. und Königin Mary von Dänemark zeigen sich in Australien so verliebt wie selten zuvor – die Bilder wirken wie von einer zweiten Hochzeitsreise!

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Der emotionale Höhepunkt: Beim Staatsbankett in Canberra wandte sich Frederik, der sich im Jahr 2000 in einer Bar in Sydney in die damalige Mary Donaldson verliebt hat, mit einer rührenden Liebeserklärung an seine Frau.

„Mut, dein geliebtes Zuhause zu verlassen“
„Australien hat für mich einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, seit ich diese Bar betreten und mich in einem Gespräch verloren habe, das kein Ende nahm. Mary, du hattest den Mut, dein geliebtes Zuhause zu verlassen und mit mir ein neues Leben zu beginnen, so weit weg wie nur möglich. Dafür werde ich dir immer dankbar sein.“

Das dänische Königshaus teilte Bilder des Staatsbanketts, zu dem die Königin in einer zartblauen Robe erschien, auf Instagram: 

Australien „zweite Heimat“
Der 57‑Jährige bezeichnete Australien als seine „zweite Heimat“. „Ob wir nun Verwandte besuchen oder einen neuen Bundesstaat erkunden – jedes Mal spüren wir dieselbe Begeisterung und fühlen uns sofort heimisch“, sagte König Frederik. „Dass wir nun erstmals als Königspaar hierherkommen, ändert daran nichts, auch wenn es natürlich etwas mehr Organisation verlangt.“

Beobachter berichteten: Die Königin kämpfte mit den Tränen. Ein Moment, der um die Welt geht – und zeigt, wie eng das Paar wirklich verbunden ist.

Für den König, der mit Königin Mary auch das Royal Children‘s Hospital in Melbourne besucht, ist ...
Für den König, der mit Königin Mary auch das Royal Children‘s Hospital in Melbourne besucht, ist die Heimat seiner Frau zur eigenen „zweiten Heimat“ geworden.(Bild: AFP/ASANKA RATNAYAKE)

„Wer ist der Bursche neben Mary?“
Am Mittwoch sorgte der König bei einer Ansprache im Botanischen Garten in Melbourne erneut für entzückte Seufzer, als er sich an ihre erste gemeinsame offizielle Australienreise, ein Jahr nach ihrer Hochzeit, erinnerte.

Damals habe er in der Menschenmenge einen kleinen Buben gehört, der seine Mutter gefragt habe: „Mami, Mami, wer ist der Bursche neben Mary? Ich vermute, in den Augen der Australier werde ich immer derjenige sein, der neben Mary steht, und das ist völlig in Ordnung. Ich nehme das sehr als Kompliment.“

Der König erinnert sich in seiner Rede im Botanischen Garten in Melbourne an seine erste ...
Der König erinnert sich in seiner Rede im Botanischen Garten in Melbourne an seine erste Australienreise mit Mary nach der Hochzeit.(Bild: AFP/JESSE THOMPSON)

Wie frisch verliebt
Doch nicht nur die liebevollen Worte sorgen für Schlagzeilen. Auch die aktuellen Bilder aus Australien sprechen eine klare Sprache:

Innige Blicke, Arme um die Taille – Frederik und Mary wirken wie frisch verliebt.

Am Ayres Roc posiert das Paar Arm in Arm ...
Am Ayres Roc posiert das Paar Arm in Arm ...(Bild: EPA/DAVID GRAY / POOL)
... immer wieder sucht das Paar – hier in Canberra – Körperkontakt ...
... immer wieder sucht das Paar – hier in Canberra – Körperkontakt ...(Bild: EPA/LUKAS COCH / POOL)
... und tauscht liebevolle Blicke.
... und tauscht liebevolle Blicke.(Bild: AFP/MARTIN KEEP)

Australien – der Ort ihrer Liebe
Kein Wunder, dass diese Reise so emotional ist: Australien ist der Ort, an dem ihre Geschichte begann. Während der Olympische Sommerspiele 2000 trafen sich der damalige Kronprinz und Mary ganz zufällig im Slip Inn.

Aus einem Gespräch wurde Liebe – und aus Liebe ein Leben: Mary gab später ihre Heimat auf, zog nach Kopenhagen und wurde schließlich Königin von Dänemark.

Das Königspaar genießt die Reise sichtlich.
Das Königspaar genießt die Reise sichtlich.(Bild: AFP/ASANKA RATNAYAKE)
Bei der Eröffnung der Ausstellung „Hybrid Futures“ des dänisch-australischen Duos Ting & Bojesen ...
Bei der Eröffnung der Ausstellung „Hybrid Futures“ des dänisch-australischen Duos Ting & Bojesen zeigten sich beide gut gelaunt.(Bild: AFP/ASANKA RATNAYAKE)

Mehr als ein Staatsbesuch
Die Reise führte das Paar quer durch das Land – von Sydney über Canberra bis nach Melbourne. Offizielle Termine, Gespräche mit indigenen Gemeinschaften und politische Treffen stehen auf dem Programm.

Frederik und Mary in Melbourne
Frederik und Mary in Melbourne(Bild: AFP/IDA MARIE ODGAARD)
Für Frederik und Mary ist die Reise auch eine Reise zu den Anfängen ihrer Liebe.
Für Frederik und Mary ist die Reise auch eine Reise zu den Anfängen ihrer Liebe.(Bild: AFP/DAVID GRAY)

Doch zwischen all den Verpflichtungen wird klar: Diese Reise ist für Frederik und Mary zutiefst persönlich. Sie kehren zurück an die Orte ihrer Vergangenheit – und erleben ihre Geschichte noch einmal neu.

Als letzte Station ihrer Reise ist in Besuch in Hobart geplant, der Heimatstadt der Königin in Tasmanien.

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