König Frederik rührt Mary in Australien zu Tränen

Australien „zweite Heimat“

Der 57‑Jährige bezeichnete Australien als seine „zweite Heimat“. „Ob wir nun Verwandte besuchen oder einen neuen Bundesstaat erkunden – jedes Mal spüren wir dieselbe Begeisterung und fühlen uns sofort heimisch“, sagte König Frederik. „Dass wir nun erstmals als Königspaar hierherkommen, ändert daran nichts, auch wenn es natürlich etwas mehr Organisation verlangt.“

Beobachter berichteten: Die Königin kämpfte mit den Tränen. Ein Moment, der um die Welt geht – und zeigt, wie eng das Paar wirklich verbunden ist.