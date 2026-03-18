Staatsnahe Aufsichtsräte: Über 55 Prozent Frauen

Im Vorjahr erhöhte die Regierung die Bundes-Frauenquote von 40 auf 50 Prozent. 39 von 49 Unternehmen erfüllen die Vorgabe, die in der aktuellen Legislaturperiode umgesetzt werden soll, bereits. Sieben Betriebe haben eine Bundes-Frauenanteil zwischen 25 und 49,99 Prozent, drei kommen nicht einmal auf 25 Prozent. Zahlen zu den Vorständen werden hingegen nicht erhoben, hieß es auf Anfrage aus dem Frauenministerium.