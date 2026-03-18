Elefantenrunde: Nur einmal gab es Bierzeltstimmung

Philipp Pointner (NEOS) spannt immer wieder den Bogen zum Thema Bildung, dort brauche es einen „Turbo“, gerade schon in den Kindergärten. Bildung ist auch das Thema von Kurt Hohensinner: „Es braucht neben einer restriktiven Zuwanderungspolitik auch mehr Sprachförderungen. Das derzeitige Budget lässt das aber nicht zu“, greift er die Stadtregierung an. Diese spielt den Ball gleich weiter an die blau-schwarze Landesregierung, die bei Integrationsmaßnahmen Millionen kürzt – für diese Kritik gibt es erstmals Zwischenapplaus. Den erhält aber auch Apfelknab, als er Kampus verwirft, dass sie als Soziallandesrätin das Budget massiv überzogen hat.