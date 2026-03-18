Deshalb kann der Urlaub jetzt noch teurer werden

Zwei Euro, wenn man zum Trevi-Brunnen möchte

Nicht nur Naturgebiete, auch andere Tourismus-Hotspots reagierten auf den starken Andrang. „Seit Februar 2026 kostet der Zugang zum berühmten Trevi-Brunnen in Rom zwei Euro pro Person. Der Blick auf den Brunnen von der Piazza aus bleibt allerdings weiterhin kostenlos - bezahlen muss nur, wer direkt an das Wasserbecken möchte“, so Polasek. Kreuzfahrt-Passagiere müssen in beliebten griechischen Häfen beim Landgang eine Gebühr entrichten. Auf Santorin und Mykonos sind das in der Hochsaison 20 Euro pro Person.