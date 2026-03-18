Promis tanzen mit: Andie Gabauer feiert Jubiläum!

Unglaublich: Musiker Andie Gabauer blickt bereits auf 40 Jahre Bühnenkarriere zurück! Ein Grund zum Feiern: Prominente Weggefährten waren im Vienna Ballhaus mit dabei, als auch seine neue Vinyl-Platte präsentiert wurde. Und: Andie und die VIPs plauderten auch aus, welche Hoppalas ihnen in ihren langjährigen Karrieren schon passiert sind.