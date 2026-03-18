„Wir sind bereit für einen langen Krieg“

„Unser Oberster Führer ist wohlauf“

Nach dem bestätigten Tod des iranischen Sicherheitschefs und eines weiteren hochrangigen Beamten sei die militärische Leistungsfähigkeit des Iran nach wie vor intakt: „Unser System hängt nicht von einzelnen Personen ab. Unsere politischen Strukturen sind stabil und funktionieren.“ Laut ihm sei auch der neue Oberste Führer des Landes, Mojtaba Khamenei, entgegen anders lautender Gerüchte noch am Leben. Er habe sich zwar am ersten Tag der Angriffe „kleinere Verletzungen“ zugezogen, aber: „Er ist gesund und leitet das Land.“ Auch Mutmaßungen, wonach er in Moskau in einem Spital behandelt werde, seien falsch.