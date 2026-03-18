Unfassbare Gewaltserie in Wien: Burschen angeklagt

Verteidigerin: „Kein schlechter Mensch“

Welche die Verteidigerin des Erstangeklagten – er hat weder Schulabschluss noch Beruf – auf das junge Alter des Gewalttäters zurückführt: „Wir reden hier nicht von einem schlechten Menschen. Wir reden hier von einem Jugendlichen, der viele ganz falsche Entscheidungen getroffen hat.“ Schwer zu glauben, wenn man sieht, wie der 16-Jährige beispielsweise den Burschen im Vogelweidpark auf Knien betteln lässt, ihn aufhebt und auf den Boden wirft. Sein Versuch von Reue: „An dem Tag hat er hinter meinem Rücken mit meiner Freundin geredet. Dann hab' ich ihn einfach geschlagen.“