Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Über zehn Opfer

Unfassbare Gewaltserie in Wien: Burschen angeklagt

Gericht
18.03.2026 14:12
Die vier U-Häftlinge sehen sich mit schlimmen Vorwürfen konfrontiert.
Die vier U-Häftlinge sehen sich mit schlimmen Vorwürfen konfrontiert.(Bild: Sophie Pratschner, Krone KREATIV)
Porträt von Sophie Pratschner
Von Sophie Pratschner

Es ist völlig sinnlose Gewalt, die neun Burschen im letzten Sommer rund um den Westbahnhof verübten. Über zehn zufällige Opfer richteten die neun Angeklagten zwischen 14 und 18 Jahren schlimm zu. Auf Video: Einen Gleichaltrigen malträtierten vier von ihnen minutenlang, einer würgte ihn bis zur Bewusstlosigkeit – ein Mordversuch, klagt die Staatsanwaltschaft an.

0 Kommentare

Als das Video im Wiener Landl abgespielt wird, lichten sich die Zuschauerreihen im Verhandlungssaal. Die Szenen sind nicht leicht zu ertragen: Blutüberströmt liegt der 18-Jährige zusammengekauert am Boden und bettelt bereits immer wieder: „Es tut mir leid. Bitte hör auf!“

Bis Bewusstlosigkeit gewürgt
Und wieder versetzt ihm der erstangeklagte 16-Jährige einen Ellbogenstoß ins Gesicht, tritt gegen den Kopf. Kurz bevor der jüngere Zweitangeklagte das Opfer mit dem Ellbogen so lange würgt, bis es bewusstlos wurde. Schwerst verletzt ließen sie den Burschen im Vogelweidpark im 15. Bezirk liegen.

Zitat Icon

Rechtlich bewegen wir uns durch den gesamten ersten Teil des Strafgesetzbuches.

Staatsanwältin im Wiener Landesgericht

Das war nur der Gipfel einer unfassbaren Serie an sinnloser Gewalt im letzten Sommer. „Rechtlich bewegen wir uns durch den gesamten ersten Teil des Strafgesetzbuches – das heißt von einfacher Körperverletzung bis versuchter Mord“, klagt die Staatsanwältin die insgesamt neun Jugendlichen an.

Verstörender Akt von Selbstjustiz
Die Beweggründe machen einen sprachlos: „In ihren Augen gibt es verwerfliche Gesellschaftsgruppen.“ In der Umgebung des Wiener Westbahnhofs suchten sie Drogenabhängige und Obdachlose und ließen ihre Aggressionen an ihnen aus. Drei Opfer verprügelten sie auch im Zuge des sogenannten „Pädo-Huntings“ – weil es laut Staatsanwältin in sozialen Medien gerade ein „Trend“ war. Die Anklageschrift zählt insgesamt mehr als zehn völlig wahllose Opfer, die die Burschen zwischen 14 und 18 Jahren in unterschiedlichsten Konstellationen malträtiert haben.

Mit Gewaltvideos im Netz geprahlt
Festgehalten haben die Angeklagten unterschiedlichster Nationalitäten diese Gewalt mit ihren Handys. „Mit den Videos wurde auf Social Media geprahlt“, so die Staatsanwältin. „Ich bin überzeugt, dass die Gewaltserie nur beendet wurde, weil wir die ersten vier Beschuldigten festgenommen haben.“ Sie sitzen in U-Haft wegen der schwerwiegenden Vorwürfe.

Verteidigerin: „Kein schlechter Mensch“
Welche die Verteidigerin des Erstangeklagten – er hat weder Schulabschluss noch Beruf – auf das junge Alter des Gewalttäters zurückführt: „Wir reden hier nicht von einem schlechten Menschen. Wir reden hier von einem Jugendlichen, der viele ganz falsche Entscheidungen getroffen hat.“ Schwer zu glauben, wenn man sieht, wie der 16-Jährige beispielsweise den Burschen im Vogelweidpark auf Knien betteln lässt, ihn aufhebt und auf den Boden wirft. Sein Versuch von Reue: „An dem Tag hat er hinter meinem Rücken mit meiner Freundin geredet. Dann hab' ich ihn einfach geschlagen.“

Lesen Sie auch:
Drei Verdächtige konnten bislang ausgeforscht werden – zwei befinden sich auf der Flucht.
Überfall in Park
18-Jähriger gewürgt: Fünf Jugendliche ausgeforscht
01.09.2025

Es drohen lange Haftstrafen nach dem Jugendstrafgesetz. Dem 15-jährigen Zweitangeklagten sogar wegen Mordversuchs zehn Jahre Gefängnis. Der Prozess wird am 2. April fortgesetzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
18.03.2026 14:12
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
204.997 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
159.982 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
134.690 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2162 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1733 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1463 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Mehr Gericht
Über zehn Opfer
Unfassbare Gewaltserie in Wien: Burschen angeklagt
Es hat sich ausgeklebt
„Mumienhände“ auf A2: Jetzt droht die Rechnung
Krone Plus Logo
Obsorge, Kontaktrecht
Warum das Kindeswohl oft auf der Strecke bleibt
Krone Plus Logo
Täter waren gnadenlos
Hunderte Opfer: Kärntens schlimmster Mordprozess
Prozess in Innsbruck
Gequälte Freundin fehlte, aber Syrer muss in Haft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf