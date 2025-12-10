Jakob Pöltl mit Toronto im NBA-Cup ausgeschieden

Nach vier Siegen in der Gruppenphase des Bewerbs gaben die Kanadier gegen die Knicks ihre Chancen auf den Einzug ins Finalturnier in Las Vegas bereits im zweiten Viertel aus der Hand. Nach einem 13:34 in dem Abschnitt lagen sie zur Halbzeit 52:69 zurück und schafften kein Comeback mehr. Neben dem am rechten Knie verletzten RJ Barrett fehlte am Dienstag auch der erkrankte Immanuel Quickley. Brandon Ingram erzielte 31 Punkte für die Raptors. New York wurde von Jalen Brunson mit 35 Zählern angeführt.