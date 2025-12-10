Nach Pleite von Betreiber ist Tankkarte gesperrt

Weststrecke wegen Rettungseinsatz gesperrt
Großraum Linz
Die Pleite des Linzer Tankstellenbetreibers Stiglechner – die „Krone“ berichtete – hat weitere Folgen: Die IQ-Karte zum Tanken ist ab sofort überall gesperrt. Bisher konnte damit an rund 5700 Tankstellen in ganz Österreich bezahlt werden.
Das Familienunternehmen aus Linz meldete vergangenen Freitag mit zusammengerechnet 188 Millionen Euro Schulden Insolvenz an. Stiglechner betreibt mit den IQ-Tankestellen eine Eigenmarke, sowie Tankstellen der Marken Shell, Eni und bp.
