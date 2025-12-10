„Der Frust der Fans ist mehr als verständlich“

Und welchen Typ Trainer – nach Klauß, Stöger und Kulovits – braucht Rapid jetzt? „Mecki (Anm. Sportchef Katzer) wird die richtige Entscheidung treffen“, sagt Hofmann. „Es macht keinen Sinn, wenn ich mich öffentlich zu der Trainersuche äußere.“ Aber intern sollte es passieren.

Den Zusammenhalt, den man der Mannschaft abspricht, muss gerade jetzt der ganze Klub vorleben ...