Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kolumne

Hart, aber fair – nicht nur zu Piloten

Formel 1
10.12.2025 08:31
„Krone“-Redakteur Stefan Burgstaller schreibt in seiner Kolumne über Helmut Marko.
„Krone“-Redakteur Stefan Burgstaller schreibt in seiner Kolumne über Helmut Marko.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures)
0 Kommentare

Hart, aber fair. So wird Dr. Helmut Marko von Freund und Feind beschrieben. Das können Piloten, Manager und auch Journalisten bestätigen. Auch der Schreiber dieser Zeilen erfuhr das bei seinem ersten Grand Prix in Schanghai 2017: Der studierte Jurist Marko verlangte mit finsterer Miene mehr Objektivität. Dabei hatte die Frage zu Reifen nur „Toto Wolff hat gemeint“ enthalten. Der Mercedes-Teamchef war damals ein „rotes Tuch“ für Red Bulls Motorsportchef.

Lesen Sie auch:
Helmut Marko ist nach 20 Jahren nicht mehr Motorsportberater bei Red Bull.
Ära geht zu Ende
Brisante Vorwürfe: Musste Marko deshalb gehen?
10.12.2025
Trennung offiziell
So rührend verabschiedet sich Verstappen von Marko
09.12.2025
„Das bedauere ich“
Marko-Aus: RB-Boss nennt Details und verneigt sich
09.12.2025
Umbruch bei Red Bull
Fix! Verstappen verliert Marko und Renningenieur
09.12.2025

Mittlerweile haben die beiden eine Gesprächsbasis. Auch, wenn Wolff 2024 Max Verstappen abwerben wollte. Am Höhepunkt des Machtkampfes mit Chris Horner bot er „Lieblingsfeind“ Marko sogar den Job als Nachfolger des gemeinsamen Freundes Niki Lauda bei Mercedes an. Und auch für den einst gescholtenen Journalisten änderte sich das Verhältnis zu Marko: Der „Doktor“ nahm sich für die „Krone“ bei Rennen oft bei einem Getränk Zeit, lud in sein Büro zum Gespräch. Bei dem man stets erkennen konnte, dass er nicht nur die Rundenzeiten der Formel 1 am Radar hat, sondern auch in den Nachwuchsserien. Der Talenteschmied in seinem Element. Nur nach den Rennen hatte er es meist eilig, mit der Ledertasche unter dem Arm. Die ihm trotz Vertrag bis Ende 2026 von den „Bullen“ vor die Türe gestellt wurde. Jetzt könnte Wolff sein Angebot an Marko einlösen. Und mit ihm Verstappen anlocken.

Porträt von Stefan Burgstaller
Stefan Burgstaller
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
162.428 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
139.359 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
118.450 mal gelesen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf