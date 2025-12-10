Hart, aber fair – nicht nur zu Piloten

Hart, aber fair. So wird Dr. Helmut Marko von Freund und Feind beschrieben. Das können Piloten, Manager und auch Journalisten bestätigen. Auch der Schreiber dieser Zeilen erfuhr das bei seinem ersten Grand Prix in Schanghai 2017: Der studierte Jurist Marko verlangte mit finsterer Miene mehr Objektivität. Dabei hatte die Frage zu Reifen nur „Toto Wolff hat gemeint“ enthalten. Der Mercedes-Teamchef war damals ein „rotes Tuch“ für Red Bulls Motorsportchef.
Mittlerweile haben die beiden eine Gesprächsbasis. Auch, wenn Wolff 2024 Max Verstappen abwerben wollte. Am Höhepunkt des Machtkampfes mit Chris Horner bot er „Lieblingsfeind“ Marko sogar den Job als Nachfolger des gemeinsamen Freundes Niki Lauda bei Mercedes an. Und auch für den einst gescholtenen Journalisten änderte sich das Verhältnis zu Marko: Der „Doktor“ nahm sich für die „Krone“ bei Rennen oft bei einem Getränk Zeit, lud in sein Büro zum Gespräch. Bei dem man stets erkennen konnte, dass er nicht nur die Rundenzeiten der Formel 1 am Radar hat, sondern auch in den Nachwuchsserien. Der Talenteschmied in seinem Element. Nur nach den Rennen hatte er es meist eilig, mit der Ledertasche unter dem Arm. Die ihm trotz Vertrag bis Ende 2026 von den „Bullen“ vor die Türe gestellt wurde. Jetzt könnte Wolff sein Angebot an Marko einlösen. Und mit ihm Verstappen anlocken.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.