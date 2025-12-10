Hart, aber fair – nicht nur zu Piloten

Mittlerweile haben die beiden eine Gesprächsbasis. Auch, wenn Wolff 2024 Max Verstappen abwerben wollte. Am Höhepunkt des Machtkampfes mit Chris Horner bot er „Lieblingsfeind“ Marko sogar den Job als Nachfolger des gemeinsamen Freundes Niki Lauda bei Mercedes an. Und auch für den einst gescholtenen Journalisten änderte sich das Verhältnis zu Marko: Der „Doktor“ nahm sich für die „Krone“ bei Rennen oft bei einem Getränk Zeit, lud in sein Büro zum Gespräch. Bei dem man stets erkennen konnte, dass er nicht nur die Rundenzeiten der Formel 1 am Radar hat, sondern auch in den Nachwuchsserien. Der Talenteschmied in seinem Element. Nur nach den Rennen hatte er es meist eilig, mit der Ledertasche unter dem Arm. Die ihm trotz Vertrag bis Ende 2026 von den „Bullen“ vor die Türe gestellt wurde. Jetzt könnte Wolff sein Angebot an Marko einlösen. Und mit ihm Verstappen anlocken.