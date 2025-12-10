Vorteilswelt
Würde wiederherstellen

US-Außenministerium wechselt offizielle Schriftart

Digital
10.12.2025 08:36
Times New Roman löst die bisherige Schriftart Calibri ab.
Times New Roman löst die bisherige Schriftart Calibri ab.(Bild: OmegaTransFer - stock.adobe.com)

US-Außenminister Marco Rubio hat die Schriftart Times New Roman wieder zum Standard für offizielle Dokumente seines Ministeriums erklärt und damit eine Entscheidung seines Vorgängers Antony Blinken rückgängig gemacht. Das geht aus einem internen Schreiben vom Dienstag hervor. 

Zur Begründung hieß es, mit der Rückkehr zu Times New Roman solle die Würde und Professionalität wiederhergestellt und ein laut dem Schreiben verschwenderisches DEIA-Programm abgeschafft werden. Blinken hatte Anfang 2023 auf die Schriftart Calibri umgestellt und dies mit einer besseren Lesbarkeit für Menschen mit Behinderungen begründet.

Die Abkürzung DEIA steht für die englischen Begriffe für Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion und Zugänglichkeit. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump geht seit ihrem Amtsantritt gegen solche Programme vor, da sie diese als diskriminierend ansieht.

