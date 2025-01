Lässt Citroën nun doch die Ente wieder aufleben?

Die Stellantis-Marke reagiert damit offenbar auf den großen Erfolg des neuen Renault 5 in Frankreich, der den vergleichbaren Citroen e-C3 bei den Absatzzahlen deutlich überflügelt hat. Das 2CV-Comeback sei noch in einem frühen Stadium, so der Bericht, solle aber erfolgen, obwohl Citroën entsprechende Gerüchte kürzlich noch zurückgewiesen hatte.