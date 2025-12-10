Nationalgardist kann noch immer nicht sprechen

Ärzte kämpfen um Leben des Attentäters

Ärzte kämpfen weiterhin um das Leben des 29 Jahre alten Verdächtige aus Afghanistan, der während seiner Festnahme angeschossen und schwer verletzt worden war. „Sie kämpfen um sein Leben, damit wir ihn zum Tode verurteilen können“, sagte Trump. Er hatte den Angriff bereits als „Akt des Terrors“ bezeichnet.