US-Chirurg gab Freundin heimlich Abtreibungspille

Die Freundin konnte sich schließlich losreißen und in die Küche flüchten, wo sie den Notruf wählte. In der Notaufnahme des Krankenhauses musste sie wegen vaginaler Blutungen behandelt werden – sie musste schließlich erfahren, dass ihre Schwangerschaft abgebrochen worden war. Der Arzt behauptete, dass sie der Einnahme der Medikamente zugestimmt habe. Die Behörden wollten diese Version offenbar keinen Glauben schenken: Dem Chirurgen wurde die Approbation entzogen.

Der Mediziner wurde zudem wegen Entführung, Beweismittelmanipulation, unerlaubte Verbreitung eines abtreibungsfördernden Medikaments, Störung öffentlicher Dienste, Identitätsbetrug und Täuschung zum Erwerb eines gefährlichen Medikaments angeklagt – am 19. Dezember muss er sich vor Gericht verantworten.