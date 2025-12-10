Aniston-Ex Justin Theroux wird zum ersten Mal Papa

Glückliche Baby-News aus Hollywood: Schauspieler Justin Theroux und seine Ehefrau Nicole Brydon Bloom erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Der 54-Jährige zeigte sich jetzt mit der bereits sichtbar schwangeren 31-Jährigen auf dem roten Teppich.
Nur neun Monate nach ihrer Hochzeit im mexikanischen Xpu Há bestätigte das Paar jetzt die Schwangerschaft ganz offiziell bei einem glamourösen Auftritt in Los Angeles.
Bei der Premiere der zweiten Staffel von Prime Videos Erfolgsserie „Fallout“, in der Theroux einen Gastauftritt hat (Start: 17. Dezember), zog vor allem Nicole alle Blicke auf sich. In einem schlichten, schwarzen Paillettenkleid mit Tanktop-Ausschnitt präsentierte sie stolz ihren kleinen Babybauch. Theroux zeigte sich perfekt abgestimmt in einem schwarzen Samtanzug.
Von New York bis zum Traualtar
Kennengelernt hatten sich Theroux und Bloom Anfang 2023 in New York. Erste gemeinsame Fotos entstanden im exklusiven Members-Club Zero Bond, gemeinsam mit prominenten Freunden wie Louisa Jacobson (Tochter von Meryl Streep) und „Queer Eye“-Star Tan France.
Der offizielle Instagram-Auftritt folgte im Dezember desselben Jahres, der erste große Red-Carpet-Moment dann bei der Vanity Fair Oscars Party im Frühjahr. Anfang 2025 sagten die beiden schließlich Ja – nun krönt Babyglück ihre Liebesgeschichte.
Wer ist Nicole Brydon Bloom?
Die 31-jährige Schauspielerin ist zuletzt durch ihre Rolle in der Serie „Paradise“ bekannt geworden. Sie stammt aus einer prominenten Journalistenfamilie: Ihr Vater David Bloom, ein gefeierter NBC-News-Reporter, starb 2003 im Alter von nur 39 Jahren während eines Einsatzes im Irak an einer Lungenembolie. Nicole war damals erst neun Jahre alt.
Neues Kapitel für Justin Theroux
Für Theroux ist es das erste Kind. Der Schauspieler war zuvor von 2015 bis 2018 mit Jennifer Aniston verheiratet. Jetzt beginnt für ihn ein neues Lebenskapitel – privat offenbar glücklicher denn je.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.