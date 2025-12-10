Aniston-Ex Justin Theroux wird zum ersten Mal Papa

Wer ist Nicole Brydon Bloom?

Die 31-jährige Schauspielerin ist zuletzt durch ihre Rolle in der Serie „Paradise“ bekannt geworden. Sie stammt aus einer prominenten Journalistenfamilie: Ihr Vater David Bloom, ein gefeierter NBC-News-Reporter, starb 2003 im Alter von nur 39 Jahren während eines Einsatzes im Irak an einer Lungenembolie. Nicole war damals erst neun Jahre alt.