Baby-Überraschung!

Aniston-Ex Justin Theroux wird zum ersten Mal Papa

Society International
10.12.2025 08:42
Hollywood darf sich über süßen Nachwuchs freuen: Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom werden ...
Hollywood darf sich über süßen Nachwuchs freuen: Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom werden Eltern.(Bild: Viennareport)

Glückliche Baby-News aus Hollywood: Schauspieler Justin Theroux und seine Ehefrau Nicole Brydon Bloom erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Der 54-Jährige zeigte sich jetzt mit der bereits sichtbar schwangeren 31-Jährigen auf dem roten Teppich.

0 Kommentare

Nur neun Monate nach ihrer Hochzeit im mexikanischen Xpu Há bestätigte das Paar jetzt die Schwangerschaft ganz offiziell bei einem glamourösen Auftritt in Los Angeles.

Bei der Premiere der zweiten Staffel von Prime Videos Erfolgsserie „Fallout“, in der Theroux einen Gastauftritt hat (Start: 17. Dezember), zog vor allem Nicole alle Blicke auf sich. In einem schlichten, schwarzen Paillettenkleid mit Tanktop-Ausschnitt präsentierte sie stolz ihren kleinen Babybauch. Theroux zeigte sich perfekt abgestimmt in einem schwarzen Samtanzug.

Hand in Hand zeigte sich das Glamour-Paar am Red Carpet
Hand in Hand zeigte sich das Glamour-Paar am Red Carpet(Bild: APA/Kevin Winter/Getty Images/AFP )

Von New York bis zum Traualtar
Kennengelernt hatten sich Theroux und Bloom Anfang 2023 in New York. Erste gemeinsame Fotos entstanden im exklusiven Members-Club Zero Bond, gemeinsam mit prominenten Freunden wie Louisa Jacobson (Tochter von Meryl Streep) und „Queer Eye“-Star Tan France.

Nicole Brydon Bloom lächelte sichtlich happy über ihren Babybauch, der sich langsam zu zeigen ...
Nicole Brydon Bloom lächelte sichtlich happy über ihren Babybauch, der sich langsam zu zeigen beginnt.(Bild: Viennareport)

Der offizielle Instagram-Auftritt folgte im Dezember desselben Jahres, der erste große Red-Carpet-Moment dann bei der Vanity Fair Oscars Party im Frühjahr. Anfang 2025 sagten die beiden schließlich Ja – nun krönt Babyglück ihre Liebesgeschichte.

Theroux war von 2015 bis 2018 mit Schauspielerin Jennifer Aniston verheiratet.
Theroux war von 2015 bis 2018 mit Schauspielerin Jennifer Aniston verheiratet.(Bild: AFP/Dimitrios Kambouris)

Wer ist Nicole Brydon Bloom?
Die 31-jährige Schauspielerin ist zuletzt durch ihre Rolle in der Serie „Paradise“ bekannt geworden. Sie stammt aus einer prominenten Journalistenfamilie: Ihr Vater David Bloom, ein gefeierter NBC-News-Reporter, starb 2003 im Alter von nur 39 Jahren während eines Einsatzes im Irak an einer Lungenembolie. Nicole war damals erst neun Jahre alt.

Theroux und Bloom haben zwei Jahre, nachdem sie sich kennengelernt haben, im März 2025 ...
Theroux und Bloom haben zwei Jahre, nachdem sie sich kennengelernt haben, im März 2025 geheiratet.(Bild: APA/AFP/Alberto PIZZOLI)

Neues Kapitel für Justin Theroux
Für Theroux ist es das erste Kind. Der Schauspieler war zuvor von 2015 bis 2018 mit Jennifer Aniston verheiratet. Jetzt beginnt für ihn ein neues Lebenskapitel – privat offenbar glücklicher denn je.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
