„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach CL-Topspiel

„Es ist eine Schande, so einen Elfmeter zu pfeifen!“ Trainer-Legende Fabio Capello ging mit dem deutschen Schiedsrichter Felix Zwayer nach Liverpools 1:0-Sieg bei Inter Mailand in der Champions League hart ins Gericht.
Kurz vor Ende der Partie am Dienstagabend resultierte ein Trikotzupfen an Florian Wirtz im Inter-Strafraum nach Überprüfung in einem Strafstoß, den der Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai verwertete. „Ein Skandal!“, schimpfte Ex-Coach Capello als Experte beim Sender Sky.
„Dann bekommen wir nach jedem Eckball Elfmeter“
„Der Schiedsrichter hatte doch alles gesehen. Ich verstehe nicht, warum sich hier der VAR einschaltet. Wenn das ein Foul ist, dann bekommen wir künftig nach jedem Eckball Elfmeter, weil sich alle immer so beharken, alle halten sich an den Trikots. Das war eine Ungerechtigkeit“, so Capello. Aus der Sicht des 79-Jährigen lässt sich Wirtz fallen: „Das ist eine Schwalbe!“
Auch bei Inter-Profi Piotr Zielinski war der Ärger groß: „Wenn wir solche Fouls pfeifen, dann haben wir ab jetzt nur noch Strafstöße.“ Teamkollege Henrikh Mkhitaryan sprach sogar von einem „Phantom-Elfmeter“.
Inter rutschte in der Champions League auf Rang fünf zurück, während sich die Engländer vor den Spielen am Mittwoch auf Platz acht vorarbeiteten.
