„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach CL-Topspiel

„Dann bekommen wir nach jedem Eckball Elfmeter“

„Der Schiedsrichter hatte doch alles gesehen. Ich verstehe nicht, warum sich hier der VAR einschaltet. Wenn das ein Foul ist, dann bekommen wir künftig nach jedem Eckball Elfmeter, weil sich alle immer so beharken, alle halten sich an den Trikots. Das war eine Ungerechtigkeit“, so Capello. Aus der Sicht des 79-Jährigen lässt sich Wirtz fallen: „Das ist eine Schwalbe!“